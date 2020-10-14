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Фотофакт: Сотрудники институтов Академии наук провели ряд акций в поддержку задержанного коллеги
Источник материала: Партизан
Владимира Шипило задержали вчера неизвестные лица перед крыльцом Института истории, где он работает. Спустя три часа ему присудили семь суток ареста.
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Владимира Шипило задержали вчера неизвестные лица перед крыльцом Института истории, где он работает. Спустя три часа ему присудили семь суток ареста.
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