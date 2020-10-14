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Митрополит Вениамин: "Магутны Божа" - этот религиозный гимн в церквях не нужно исполнять

14.10.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин заявил, что в церквях не надо исполнять "Магутны Божа".


Он считает, что этот религиозный гимн "разделяет наше общество", цитирует Еврорадио.

Митрополит Вениамин возглавил БПЦ в августе 2020 года. Он стал первым белорусом на этом посту, сменил россиянина митрополита Павла.

Религиозный гимн "Магутны Божа" написан на слова поэтессы Натальи Арсеньевой. В начале 1990-х его предлагали в качестве государственного гимна Республики Беларусь.
 
 
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Глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин заявил, что в церквях не надо исполнять "Магутны Божа".
 
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