|
Митрополит Вениамин: "Магутны Божа" - этот религиозный гимн в церквях не нужно исполнять
Источник материала: Партизан
Глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин заявил, что в церквях не надо исполнять "Магутны Божа".
Он считает, что этот религиозный гимн "разделяет наше общество",
Митрополит Вениамин возглавил БПЦ в августе 2020 года. Он стал первым белорусом на этом посту, сменил россиянина митрополита Павла.
Религиозный гимн "Магутны Божа" написан на слова поэтессы Натальи Арсеньевой. В начале 1990-х его предлагали в качестве государственного гимна Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин заявил, что в церквях не надо исполнять "Магутны Божа".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)