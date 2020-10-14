Жену рэпера обвинили в его спланированном убийстве с помощью заранее купленного «медицинского препарата»

Источник материала: Tut.by

Убийство рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) было заранее спланировано. Об этом сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга.



Фото: kkkartrait/Instagram

Обвинение в убийстве в августе 2020-го предъявили жене рэпера Марине Кохал. По версии СК, она «приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления».

О каком препарате идет речь, СК не пояснил и не привел каких-либо подробностей.

«Невские новости» после ареста Марины Кохал писали , что незадолго до смерти мужа она искала в интернете информацию о сильнодействующем препарате для больных сахарным диабетом, передозировка которого приводит к гипогликемической коме.

«Фонтанка» пишет , что 14 октября задержали тещу убитого рэпера, Елену Кохал. В релизе СК сказано про обыск у адвоката Марины Кохал «в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире». О задержании Елены Кохал СК не сообщает, уточняя, что, по данным следствия, она присутствовала при «убийстве и последующем расчленении».

Позже ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой в данном преступлении вдовы рэпера сообщил , что тещаЭнди Картрайта задержана по подозрению в пособничестве его убийству.