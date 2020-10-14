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Жену рэпера обвинили в его спланированном убийстве с помощью заранее купленного «медицинского препарата»
Источник материала: Tut.by
Убийство рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) было заранее спланировано. Об этом
Обвинение в убийстве в августе 2020-го
О каком препарате идет речь, СК не пояснил и не привел каких-либо подробностей.
«Невские новости» после ареста Марины Кохал
«Фонтанка»
Позже ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой в данном преступлении вдовы рэпера
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Жену рэпера обвинили в его спланированном убийстве с помощью заранее купленного «медицинского препарата»
О каком препарате идет речь, СК не пояснил и не привел каких-либо подробностей.
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