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Герасименя о своей новой работе: «Сегодня я сделала очень важный шаг»
Источник материала: Tut.by
Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя переехала в Вильнюс и
— Сегодня я сделала очень важный шаг.
Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем. Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции.
Нас лишили возможности голоса и базовых человеческих прав: права на мирные акции протеста, права на безопасность и даже права на жизнь.
Я не могу безучастно наблюдать и сидеть сложа руки, поэтому решила взять на себя ответственность и возглавить Белорусский фонд спортивной солидарности, чтобы защищать права и свободы каждого спортсмена нашей страны.
Призываю всех действующих и бывших спортсменов, которые еще не сделали этого, подписать открытое письмо свободного объединения спортсменов и показать пример солидарности и поддержки всему белорусскому народу, — сказала Александра.
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«Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем».
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