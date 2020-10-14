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Воскресенский: Лукашенко просил подготовить список лиц, которых можно освободить

14.10.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий Воскресенский находится под домашним арестом, но, похоже, следствие разрешило посетить программу телеканала ОНТ.

Как известно, Юрий Воскресенский находится под домашним арестом, но, похоже, следствие разрешило посетить программу телеканала ОНТ. 
Список предложил составить Лукашенко. По его словам, в конце круглого стола Александр Лукашенко предложил ему не только обобщить "все прозвучавшие предложения... по изменениям в Конституцию".
 
 
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Юрий Воскресенский находится под домашним арестом, но, похоже, следствие разрешило посетить программу телеканала ОНТ.
 
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