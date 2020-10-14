Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам выросла с начала года почти на четверть

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 сентября текущего года составила 96 млрд 766,6 млн рублей. Это на 23,6% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 7,4% больше по сравнению с показателем на 1 августа, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.





Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 сентября составила 2 млрд 454,1 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она снизилась на 19,7%, за июль — выросла на 7,6%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь—август 2020 года выросла на 26,7% до 1 млрд 393,3 млн рублей, за июль — на 9,2%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года выросла на 10,5% (до 12 млрд 378,7 млн), за июль — на 4,1%.

Просроченная кредиторская задолженность выросла на 0,9% и на 1 сентября составила 7 млрд 989,2 млн рублей, за июль — на 1,5%.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2020 года составила 59 млрд 858,2 млн рублей, или на 9,8% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2,6% больше по сравнению с показателем на 1 августа.

Просроченная дебиторская задолженность за восемь месяцев выросла на 11,6% и на 1 сентября составила 8 млрд 881,7 млн рублей (за июль — на 3,7%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность выросла на 18,6% до 1 млрд 95,3 млн рублей. За июль она выросла на 10%.

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 32,8% до 12 млрд 567,9 млн рублей, за июль — на 12,7%.

Дебиторская задолженность на 1 сентября 2020 года составила 48 млрд 820,5 млн рублей, или на 18,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 4% больше по сравнению с показателем на 1 августа.

Как ранее в комментарии БелаПАН отметил исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук, рост задолженности ухудшает положение не только предприятий, но и банковской системы. «Все сильно закредитованы, и львиная доля приходится на госсектор. Предприятия опять стоят с протянутой рукой к правительству — дайте еще денег, дайте реструктуризацию долгов. Госбанки говорят то же самое в отношении правительства и Нацбанка. Ситуация патовая, потому что как только Национальный банк, который ранее очень благоразумно себя повел и ужесточил денежно-кредитную политику, начнет потакать такого рода требованиям, тогда курс на уровне 3—3,5 рубля за доллар и инфляция более 10% неизбежны», — подчеркнул экономист.