Герасименя: Нас лишили голоса и базовых человеческих прав 

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, возглавившая Белорусский фонд спортивной солидарности, рассказала в «Инстаграме» о своей мотивации.



Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

«Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем. Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции. Нас лишили возможности голоса и базовых человеческих прав: права на мирные акции протеста, права на безопасность и даже права на жизнь», — считает спортсменка.

Она уточнила, что не может безучастно наблюдать и сидеть сложа руки, поэтому и решила взять на себя ответственность и возглавить Белорусский фонд спортивной солидарности — чтобы защищать права и свободы каждого спортсмена нашей страны.