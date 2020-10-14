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Герасименя: Нас лишили голоса и базовых человеческих прав
Источник материала: Навiны
Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, возглавившая Белорусский фонд спортивной солидарности, рассказала в «Инстаграме» о своей мотивации.
«Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем. Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции. Нас лишили возможности голоса и базовых человеческих прав: права на мирные акции протеста, права на безопасность и даже права на жизнь», —
Она уточнила, что не может безучастно наблюдать и сидеть сложа руки, поэтому и решила взять на себя ответственность и возглавить Белорусский фонд спортивной солидарности — чтобы защищать права и свободы каждого спортсмена нашей страны.
«Призываю всех действующих и бывших спортсменов, которые еще не сделали этого, подписать
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Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, возглавившая Белорусский фонд спортивной солидарности, рассказала в «Инстаграме» о своей...
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