Минюст вынес предупреждение Белорусской партии «Зеленые»

Министерство юстиции 14 октября вынесло предупреждение Белорусской партии «Зелёные». Среди указанных нарушений — отсутствие областных структур, невыполнение порядка отчетности и подписание совместной партийной резолюции о необходимости новых выборов и прекращения насилия. Об этом сказано в приказе за подписью замглавы Минюста Николая Старовойтова, копию которого получили в партии.



Глава партии Дмитрий Кучук. Фото: greenbelarus.info

Как отмечает Минюст, в соответствии с законодательством, партия должна иметь структуры в большинстве областей Беларуси, но «установлено, что Белорусская партия "Зелёные" "по состоянию на 1 октября 2020 года не имеет минскую городскую и областные организационные структуры в большинстве областей Республики Беларусь».

Кроме того, по данным министерства, им не представлены списки членов выборных органов (Центрального совета, Контрольно-ревизионной комиссии) «Зелёных», избранных в январе 2020 года, первичная организация № 1 партии в Железнодорожном районе Гомеля не представила информации о продолжении своей деятельности.

В Министерстве юстиции напомнили также, что председатель Белорусской партии «Зелёные» Дмитрий Кучук участвовал в обсуждении общественно-политической ситуации в стране, по итогам которого им, по данным госструктуры, была «подписана резолюция, содержащая требования, не согласующиеся с уставными целями деятельности Белорусской партии "Зелёные"».

Минюст вынес предупреждение и обязал политическую структуру устранить нарушения до 31 декабря. В случае, если это не будет сделано, «в отношении партии может быть поставлен вопрос о применении иных мер ответственности, предусмотренных Законом Республики Беларусь "О политических партиях"».

«Мы считаем, что предупреждение связано с тем, что не так давно мы с представителями других партий собрались за круглым столом и приняли резолюцию, в которой выступили против насилия. Подобная позиция — это одна из ценностей Белорусской партии "Зелёные", а в претензии сказано, что резолюция не соответствует целям и задачам политической партии, с чем мы не согласны», — прокомментировал БелаПАН предупреждение Минюста Дмитрий Кучук.

Он также связал давление с тем, что «Зелёные» были одними из организаторов круглого стола. «Под прессингом находятся все политические партии», — подчеркнул Кучук.

Белорусская партия «Зелёные» собирается обжаловать вынесенное предупреждение в Верховном суде.

Напомним, что 10 сентября представители десяти из пятнадцати зарегистрированных в Беларуси политических партий поддержали единую резолюцию, которая осуждает насилие, призывает к диалогу и проведению новых президентских выборов. Среди подписантов резолюции были как оппозиционные, так и прогосударственные структуры.