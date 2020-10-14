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Беларусь обыграла Казахстан в Лиге наций и возглавила группу

15.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу в Минске обыграла Казахстан в Лиге наций со счетом 2:0 и единолично возглавила свою группу. Чуть ранее вничью сыграли сборные Литвы и Албании. Наша дружина уже дважды обыграла казахов в этом турнире.


Первый гол за сборную Беларуси забил Евгений Яблонский. Фото: Reuters

Беларусь — Казахстан — 2:0

Минск. Стадион «Динамо».

Судьи: А. Ставрев, Д. Костадинов, Г. Петрески.

Беларусь: Гутор — Поляков, Наумов, Сачивко (Бордачев, 42), Печенин (Золотов, 66) — Юзепчук, Маевский (Хачатурян, 47), Яблонский, Стасевич (к) (Климович, 67) — Лисакович (Бахар, 67), Скавыш.

Казахстан: Покатилов — Керимжанов, Малый (к), Ерланов — Быстров (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Абикен (Куат, 57), Тагыберген, Досмагамбетов — Аймбетов (Жаксылыков, 57), Васильев (Нарзилдаев, 79).

Гол: 1:0 — Яблонский (36, пас — Стасевич). 2:0 — Юзепчук (93).

Предупреждение: Малый (16).

Главный тренер сборной Беларуси произвел несколько ключевых перестановок в составе после матча с Литвой.

Так, в воротах сыграл Александр Гутор, в защите были Денис Поляков и Никита Наумов, в центре поля Евгений Яблонский вышел вместо Макса Эбонга. В атаке Михаил Мархель поставил Максима Скавыша и Виталия Лисаковича.

И появление Яблонского и Полякова сработало! Именно Евгений забил единственный гол в первом тайме. На 35-й минуте Денис разогнал атаку сборной Беларуси, отпасовал на Игоря Стасевича, тот нашел в центре штрафной Яблонского, который спокойно расстрелял ворота Казахстана. Это первый гол футболиста за сборную.

Открыть/скачать оригинал видео (30.28 МБ)

Отметим, что первый тайм проходил в довольно равной борьбе, чуть больше мячом владели наши футболисты.

Второй тайм начался с классного спасения своих ворот Гутором. Гости сильно прибавили, играли агрессивно и создали немало опасных моментов. И если бы мастерство было чуть получше, то не один гол залетел бы в наши ворота.

Мархель заменами попробовал изменить ход второго тайма. Это сработало, белорусы отодвинули игру от своих ворот, а на последних секундах Роман Юзепчук забил второй гол. Для Романа это также первый гол за сборную.








15 ноября наша сборная дома сыграет с Литвой, а 18 ноября против Албании.

Положение в Лиге С группе 4:

Беларусь 4 7
Литва 4 5
Албания 4 5
Казахстан 4 4

 
Теги: Минск
 
 
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Команда Михаила Мархеля победила Казахстан. Это вторая победа в этом розыгрыше Лиги наций.
 
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