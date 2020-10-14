МВД: в Серебрянке компания, блокировавшая дорогу, избила водителя и пассажира автомобиля

Источник материала: Tut.by

В Минске блокировавшая дорогу компания избила водителя и пассажира легковушки, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось вечером 13 октября на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова. Около 22.30 десять человек перекрыли проезжую часть, заблокировав движение транспорта. В это время к перекрестку подъехал Ford: 27-летний водитель и его 23-летний брат вышли из машины и попросили протестующих освободить дорогу. Компания ответила агрессивно, однако согласилась пропустить транспорт.

— Проезжая мимо протестующих, братья услышали, как в их автомобиль что-то бросили либо ударили по кузову. Они остановились, чтобы выяснить, кто и зачем это сделал. С компанией завязалась словесная перепалка, а затем драка. В результате потасовки водителя и пассажира, несмотря на их активное сопротивление, избили. Кроме того, владельцу авто распылили в глаза перцовый газ, — проинформировали в МВД.

Нападавшие разбежались, однако милиционеры установили участников избиения. Среди них оказалась 38-летняя минчанка, ее задержали.

Следователи по факту организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, а также активного участия в них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси.