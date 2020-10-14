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Спустя полтора месяца в Гродно задержали распылившего газ в глаза милиционера протестующего
Источник материала: Навiны
Житель Гродно распылил газ в глаза милиционера 25 августа, сообщила пресс-служба МВД.
Инцидент произошел 25 августа в Гродно возле здания Октябрьского РОВД, где протестующих задерживал ОМОН. В момент разгона толпы один из демонстрантов распылил газ из баллончика в лицо правоохранителя, в результате чего, по сообщению МВД, тот получил химический ожог глаз.
Протестующему удалось скрыться, но в октябре милиционеры установили его личность. 29-летний житель Гродно пояснил, что применил спецсредство, чтобы воспрепятствовать задержанию другого участника протеста.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Житель Гродно распылил газ в глаза милиционера 25 августа, сообщила пресс-служба МВД.
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