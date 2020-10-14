ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Басков: В Международной федерации намерены провести ЧМ-2021 по хоккею в Минске

15.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Состоялся разговор Дмитрия Баскова с президентом ИИХФ

В сегодня состоялась ZOOM-конференция председателя ФХБ Дмитрия Баскова и президента ИИХФ Рене Фазеля. Как сообщает сайт hockey.by руководители обсудили подготовку к 2021 Чемпионату мира по хоккею ИИХФ, который должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня будущего года, и ситуацию с другими турнирами под эгидой ИИХФ, запланированными на текущий спортивный сезон.



- Мы довольно конструктивно пообщались с главой ИИХФ. Рене Фазель в очередной раз подчеркнул стремление Международной федерации хоккея провести чемпионат мира в Минске и Риге весной следующего года. 

Кроме того, Басков сообщил, что Беларусь готова "к любому сценарию проведения чемпионата мира и продолжаем подготовку к нему вместе с нашими латвийскими партнерами". 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялся разговор Дмитрия Баскова с президентом ИИХФ
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь рассчитывает максимально уйти от импорта природного газа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика