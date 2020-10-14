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Беларусь рассчитывает максимально уйти от импорта природного газа
Источник материала: Партизан
Беларусь рассчитывает максимально уйти от импорта природного газа, углеводородов в следующие пять лет, сообщил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.
По его словам,
Он добавил, что в следующей пятилетке в республике планируют ввести в эксплуатацию не менее 500 МВт теплогенерирующих мощностей с использованием биотоплива в системе жилищно-коммунального хозяйства.
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Беларусь рассчитывает максимально уйти от импорта природного газа, углеводородов в следующие пять лет, сообщил журналистам заместитель председателя...
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