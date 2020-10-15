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В Гомеле ДТП с участием мотоциклистов - один человек погиб
Источник материала: Tut.by
В Гомеле произошло ДТП с участием мотоциклистов. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщают очевидцы.
Авария произошла 14 октября примерно в 22.00 на Речицком проспекте.
По одной из версий, несколько мотоциклистов двигались по проспекту. В какой-то момент один байк опрокинулся, его водитель погиб. По другой версии — мотоциклист насмерть сбил пешехода, при этом пострадал сам.
Что произошло, теперь выясняют сотрудники Следственного комитета.
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Авария произошла 14 октября примерно в 22.00 на Речицком проспекте.
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