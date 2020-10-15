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В Гомеле ДТП с участием мотоциклистов - один человек погиб

15.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле произошло ДТП с участием мотоциклистов. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщают очевидцы.


Авария произошла 14 октября примерно в 22.00 на Речицком проспекте.

По одной из версий, несколько мотоциклистов двигались по проспекту. В какой-то момент один байк опрокинулся, его водитель погиб. По другой версии — мотоциклист насмерть сбил пешехода, при этом пострадал сам.

Что произошло, теперь выясняют сотрудники Следственного комитета.



 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 14 октября примерно в 22.00 на Речицком проспекте.
 
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