В Гомеле ДТП с участием мотоциклистов - один человек погиб

Источник материала: Tut.by

В Гомеле произошло ДТП с участием мотоциклистов. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщают очевидцы.





Авария произошла 14 октября примерно в 22.00 на Речицком проспекте.

По одной из версий, несколько мотоциклистов двигались по проспекту. В какой-то момент один байк опрокинулся, его водитель погиб. По другой версии — мотоциклист насмерть сбил пешехода, при этом пострадал сам.

Что произошло, теперь выясняют сотрудники Следственного комитета.







