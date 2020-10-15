На ремонт и автомобиль: в Минске обсудили развитие программы «Семейный капитал»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси многодетные семьи хотят досрочно тратить семейный капитал на покупку машины и бытовые нужды. Сегодня в минской ратуше этот вопрос многодетные матери обсудили с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич, передает «МИР 24».

Сейчас чаще всего многодетные семьи досрочно используют семейный капитал на строительство жилья. Но хотели бы иметь возможность и по-другому распорядиться деньгами, например, на платные медицинские услуги, оплату дошкольного образования или для решения бытовых вопросов.

«Предлагают возможности приобретения автомобиля для многодетной семьи, нашей белорусской машины. Поднимают вопросы, касающиеся жилья. На ремонт квартиры. Квартиру помогли купить, но при этом нужно помочь отремонтировать, чтобы была возможность оперативно заехать в квартиру. Ряд таких вопросов поднимают именно по использованию семейного капитала», – рассказала Костевич.

За последние десять лет многодетных семей в Беларуси стало в два раза больше. Сейчас каждый пятый ребенок в стране воспитывается в такой семье. В Беларуси депозиты на семейный капитал открыты почти для 90 тысяч семей. С этого года он составляет приблизительно девять тысяч долларов в эквиваленте.