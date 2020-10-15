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Елена Левченко арестована еще на трое суток

15.10.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения. Ей продлили арест еще на 72 часа. Как сказали родителям, это сделано по другому эпизоду.


Напомним, что Левченко была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном мероприятии.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — в числе 830 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе — многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

 
 
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Известная баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения. Ей продлили арест.
 
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