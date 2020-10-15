Наличными и на срок не меньше года: сколько денег могут дать банки и сколько это будет стоить

Источник материала: Tut.by

За прошедшие полтора месяца с момента последнего обзора ставки по кредитам выросли. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где сейчас можно взять потребительский кредит и на каких условиях его готовы предоставить.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В обзоре собраны кредиты наличными или на карту под неустойку. Мы исключили кредиты, которые оформляются только онлайн, безналичные кредиты на оплату товаров, а также кредиты, предоставляемые только отдельным категориям кредитополучателей. Кредиты с дополнительными условиями (например, наличием депозита в банке и др.) или обязательствами по страхованию также не рассматривались. От каждого банка было выбрано по одному кредиту со сроком кредитования не менее 1 года.

Подробные условия доступных кредитов указаны в таблице.

Банк, кредит Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение с конца августа); срок Cправка о доходах; комиссии (при наличии) Альфа-Банк,

Просто деньги от 1 тыс BYN до 5 тыс BYN; 27,9%; 48 и 60 месяцев без справки о доходах Банк ВТБ,

Новенький от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 22,9% (+3 п. п), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

На Личное до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 25,99% (+5 п. п); от 6 до 60 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Решение,

Простой кредит (на карту) от 300 до 10 тыс BYN; 13,35% (-0,15 п. п); от 10 до 48 месяцев справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты Белинвестбанк,

Личный выбор до 10 тыс BYN; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев) БТА Банк,

Зачётный от 200 до 5 тыс BYN; 25% (+5,01 п. п) до 12 месяцев 29% (+9,01 п. п) от 12 до 60 месяцев без справки о доходах Paritetbank,

Лоукост от 300 до 15 тыс BYN; 32% (+5 п. п) или 34% (+5 п. п); до 84 месяцев без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34% РРБ-Банк,

Ренессанс от 500 до 7 тыс BYN; 32,99%; от 3 до 60 месяцев справка о доходах при любой сумме

Банк, кредит Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение с конца августа); срок Cправка о доходах; комиссии (при наличии) Альфа-Банк,

Просто деньги от 1 тыс BYN до 5 тыс BYN; 27,9%; 48 и 60 месяцев без справки о доходах Банк ВТБ,

Новенький от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 22,9% (+3 п. п), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

На Личное до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 24,99% (+5 п. п); от 6 до 60 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Решение,

Простой кредит (на карту) от 300 до 10 тыс BYN; 13,35% (-0,15 п. п); от 10 до 48 месяцев справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты Белинвестбанк,

Личный выбор до 10 тыс BYN; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев) БТА Банк,

Зачётный от 200 до 5 тыс BYN; 25% (+5,01 п. п) до 12 месяцев 29% (+9,01 п. п) от 12 до 60 месяцев без справки о доходах Paritetbank,

Лоукост от 300 до 15 тыс BYN; 32% (+5 п. п) или 34% (+5 п. п); до 84 месяцев без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34% РРБ-Банк,

Ренессанс от 500 до 7 тыс BYN; 32,99%; от 3 до 60 месяцев справка о доходах при любой сумме

Что произошло на рынке за последнее время

С конца августа процентные ставки выросли на 3−9,01%. Только Банк Решение снизил ставку по кредиту на 0,15 процентных пункта. Стоимость кредита в Белинвестбанке и основная ставка в Банке ВТБ не изменились;

снизил ставку по кредиту на 0,15 процентных пункта. Стоимость кредита в и основная ставка в не изменились; Общий уровень ставок по потребительским кредитам: от 13,35% в Банке Решение до 34% в Paritetbank ;

до 34% в ; Альфа-Банк приостановил выдачу продукта «Потребительский кредит», максимальная сумма по которому составляла 30 тысяч рублей. Сейчас можно оформить «Просто деньги» на сумму до 5 тысяч под 27,9%;

приостановил выдачу продукта «Потребительский кредит», максимальная сумма по которому составляла 30 тысяч рублей. Сейчас можно оформить «Просто деньги» на сумму до 5 тысяч под 27,9%; Также приостановили кредитование Беларусбанк , БНБ-Банк , МТБанк , Идея Банк , Приорбанк и Технобанк ;

, , , , и ; РРБ-Банк пока единственный банк, который возобновил кредитование в этом сегменте. Под 32,99% можно оформить кредит «Ренессанс»;

пока единственный банк, который возобновил кредитование в этом сегменте. Под 32,99% можно оформить кредит «Ренессанс»; Под неустойку в большинстве банков доступны кредиты на сумму до 5−15 тысяч рублей. При этом в Банке Дабрабыт максимальный кредит может достигать 20−50 тысяч рублей;

максимальный кредит может достигать 20−50 тысяч рублей; В Банке Решение для получения кредита необходимо оформить карту банка. Стоимость выпуска карты — 10 рублей, а ежемесячное обслуживание обойдется в 99 копеек;

для получения кредита необходимо оформить карту банка. Стоимость выпуска карты — 10 рублей, а ежемесячное обслуживание обойдется в 99 копеек; Ставка по кредиту БТА Банка составит 25−29% годовых. Если клиент оформляет договор страхования или имеет депозит на сумму не менее 20 тысяч рублей или 10 тысяч долларов/евро, то ставка снизится до 13,35% при кредитовании до 12 месяцев.

Сколько сейчас нужно платить по кредитам?

Мы подсчитали, сколько придется платить, если взять в кредит 5 тысяч рублей на 2 года под 13,35%, 24,9% и 32,99%

Платеж по кредиту со ставкой 13,35% составит 254 рубля и далее пойдет на уменьшение. Проценты – около 707 рублей плюс комиссии за выпуск и обслуживание банковской карты за 2 года чуть менее 34 рублей.

При ставке 24,9% ежемесячный платеж стартует с 316 рублей. Сумма переплаты равна 1 264,5 рублям.

Если взять кредит со справкой о доходах по самой высокой ставке 32,99%, то первый платеж составит 346 рублей, а последний – 214 рублей. Пользование кредитом в течение 2 лет обойдется в 1 718 рублей.