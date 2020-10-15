Устали от телика? Вот семь шоу на YouTube, которые смотрят миллионы

Источник материала: Tut.by

Сейчас как никогда нужно отключиться, согласны? Если телик вы смотреть не собираетесь, берите на колени ноутбук и запускайте YouTube. А AFISHA.TUT.BY подскажет семь развлекательных шоу (если все из предыдущей подборки вы уже посмотрели).

«Музыкалити»

О чем шоу: приглашенные гости — знаменитости разных поколений, которых не ожидаешь увидеть вместе. Они слушают популярные треки, критикуют их и ставят оценки

Известные гости: звезды старой школы — Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Надежда Бабкина, Григорий Лепс, Олег Газманов, Стас Михайлов, Дмитрий Маликов; звезды новой школы — Тима Белорусских, Клава Кока, Niletto, Morgenstern и другие

Сколько просмотров собирают выпуски: 2−5 миллионов



Скриншот YouTube

Чего ожидать

Культурного шока. «Музыкалити» с ведущим Максимом Галкиным по большей части выглядит как шоу для бумеров: тут появляются звезды в возрасте, чья нога раньше не ступала на территорию YouTube. Но и молодежь сможет найти в выпусках «Музыкалити» что-то для себя. Во-первых, шоу выходит на канале лейбла Gazgolder рэпера Басты. Во-вторых, в списке гостей замечены молодые актуальные исполнители: Тима Белорусских, Клава Кока, Даня Милохин и другие. Вместе со старшими коллегами по цеху они слушают русскую попсу, которая «громит чарты», разговаривают за жизнь, отпускают колкости, по очереди фейспалмят друг с друга — на удивление для себя можно залипнуть. Самый популярный выпуск собрал 13 миллионов просмотров: в нем снялись Басков и любитель бить рекорды Morgenstern.

Вот вы ждали увидеть в одной студии Агузарову и Тиму Белорусских, Маликова и Мэйби Бэйби, Пугачеву и Басту? Если этим вас не удивишь, мы припасли козырь: в одном из выпусков Примадонна российской эстрады (Пугачева) вместе с супругом (Галкиным) перепела хит Элджея и Morgenstern «Кадиллак» на манер русских частушек. У нас все.

Все выпуски шоу здесь .

«ЗБС»

О чем шоу: ведущая Настя Ивлеева и ее звездный гость ставят деньги на то, кто из них сможет повторить задание, которое прислал зритель. Если им это не удается, банк отправляется к зрителю

Известные гости: Илья Прусикин, Дина Саева, Даня Милохин, Николай Басков

Сколько просмотров собирают выпуски: 2−3 миллиона



Скриншот YouTube

Чего ожидать

Трэша! У неугомонной Насти Ивлеевой летом вышло новое шоу с названием «ЗБС», расшифровывается оно так: звезды, бабки, ставки. Формат не новый — об этом говорится и в дисклеймере. ЗБС напоминает когда-то хитовые шоу «Г**но вопрос» и еще с десяток похожих программ.

Настя и приглашенный гость пытаются «отлично покуролесить», повторяя челленджи от зрителей. Если у них получается, деньги идут в банк (у) программы, если нет — зрителю. Задания, например, такие: набить самому себе татуировку, выпить два литра воды на время, выполнить какой-нибудь атлетический трюк. При этом ведущая и гость попеременно пьют, но в кадр это не попадает (если что, мы вам об этом не говорили). Всего пока вышло пять выпусков, героями стали звезды TikTok, лидер Little Big и — внезапно — Николай Басков. Они длятся не более получаса.

Все выпуски шоу здесь .

«Блиц-крик»

О чем шоу: ведущий зачитывает какое-то утверждение, а комики пытаются закончить его или смешно, или правильно (чаще получается смешно)

Известные гости: Алексей Щербаков, Илья Соболев, Тимур Каргинов, Михаил Шац, Сергей Детков, Евгений Чебатков, Тамби

Сколько просмотров собирают выпуски: 2−4 миллиона



Скриншот YouTube

Чего ожидать

Интеллигентного юмора. Концепция «Блиц-крика» максимально проста: по сути, это то же «Что было дальше?», но участники не отгадывают продолжение истории какой-нибудь звезды, а пытаются правильно или смешно закончить факт, цитату звезды или выжимки из реального закона. Всего в игре три тура, ведущий — комик Рустам Рептилоид, как раз один из участников ЧБД.

Шоу позиционируется как интеллектуально-юмористическое, но, будем честными, юмористического здесь больше, так что заскучаете вы вряд ли. Авторы приглашают в студию крутых комиков, которые даже самый пресный факт заканчивают весело. Кстати, из всех шоу в нашей подборке это — самое интеллигентное, его даже по ТНТ показывают.

Все выпуски шоу здесь .

«Созвон»

О чем шоу: участвуют два-три комика. Каждый из них по очереди звонит в место, которое для него придумали соперники. В разговоре нужно использовать как можно больше дурацких фраз, предложенных конкурентами

Известные гости: Данила Поперечный, Алексей Щербаков, Антон Шастун, Эльдар Джарахов, Евгений Чебатков, Рустам Рептилоид, Паша Техник, Тимур Батрутдинов, Тимур Родригез, ST

Сколько просмотров собирают выпуски: 1−3 миллиона



Скриншот YouTube

Чего ожидать

Злой импровизации. «Созвон» — еще одно шоу, которое выходит на канале Labelcom («Что было дальше?», «Блиц-крик»). Это телефонные пранки, в которых участвуют топовые российские комики. Им выпадают нелепые задания, например позвонить в туристическую компанию и заказать тур по Беларуси, при этом нужно упомянуть фразы «У меня лапки», «Дратути», «Очки ннада» и другие. Выходит очень странно и неловко, но посмеяться есть над чем.

Выпусков море — около 30, в каждом из них по два-три созвона, всего это занимает около 10−30 минут. Чувство юмора у всех комиков разное, но шоу с Щербаковым и Поперечным, скорее всего, зайдет вообще всем.

Все выпуски шоу здесь .

«Я себя знаю»

О чем шоу: шоу Азамата Мусагалиева, в котором звезды пытаются ответить на вопросы о самих себе. Если не выходит, рассказывают историю, за которую им стыдно

Известные гости: Александр Гудков, Мигель, Екатерина Варнава, Баста, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Илья Соболев, Тимати

Сколько просмотров собирают выпуски: 1−5 миллионов



Скриншот YouTube

Чего ожидать

Зашкварных историй. «Я себя знаю» — псевдоинтеллектуальная викторина с очень замудренными вопросами, на которые пытается ответить приглашенная звезда. Все вопросы, кстати, так или иначе касаются биографии самой звезды. Формат напомнит вам передачу «Кто хочет стать миллионером?», здесь тоже четыре варианта ответа и подсказка «Звонок другу». Если гость неправильно отвечает на вопрос о самом себе, в качестве наказания он рассказывает какую-то постыдную историю из жизни.

Сомневаемся, что факты, которые упоминаются в программе, хоть когда-нибудь вам пригодятся. Но если Азамат пригласил в студию кого-то из ваших кумиров, посмотрите обязательно. Всего пока вышло 11 выпусков.

Все выпуски шоу здесь .

«Блеф»

О чем шоу: две звезды по очереди рассказывают друг другу истории. Каждый из них должен понять, правду или ложь ему только что рассказали. У кого с интуицией получше, тот и победил

Известные гости: Регина Тодоренко, Александр Гудков, Киевстонер, Ида Галич, Артемий Лебедев, Настасья Самбурская

Сколько просмотров собирают выпуски: около миллиона



Скриншот YouTube

Чего ожидать

Обаятельного лицемерия. На YouTube появилось шоу «Блеф», оно совсем молодое (всего четыре выпуска). Его концепция вам, скорее всего, понравится, хотя она стара как мир. Звезды по очереди рассказывают друг другу выдуманные истории и изредка — реальные. Цель каждого — распознать блеф и получить за это балл. У кого таких баллов больше, тот победил (и забирает домой какой-нибудь нелепый приз). Проигравший выпивает мерзкий коктейль.

Не факт, что шоу, где иногда говорят правду, станет новым любимым «развлекаловом» для вечера пятницы. Но в любом случае дать ему шанс стоит: там как минимум весело.

Все выпуски шоу здесь .

«Петя любит выпить»

О чем шоу: дружеские беседы в месте, похожем на бар. С коктейлями и секретиками

Известные гости: Катя IOWA, Юра Музыченко, Данила Поперечный, Алексей Квашонкин, Эльдар Джарахов, Яна Чурикова, Карина Истомина, Влад Соколовский

Сколько просмотров собирают выпуски: до миллиона



Скриншот YouTube

Чего ожидать

Откровений. Вы можете не знать, кто такой Петя и что с его печенью, но иногда он приглашает в свое шоу реально крутых звезд — вот за ними интересно следить. Брать интервью в непринужденной обстановке и чокаться с гостями на глазах у всех взялся российский продюсер, писатель и автор книги «Сила Instagram» Петя Плосков.

За барной стойкой появляются музыканты, блогеры, актеры и ведущие, новые видео выходят почти каждую неделю (так что о печени Пети мы не шутили). В импровизированной студии ведущий и его гость обсуждают все на свете: от поправок в Конституции до секса и запрещенных веществ.

Все выпуски шоу здесь .

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