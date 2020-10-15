Госрегулирование цен на социально значимые товары продлено до конца года

В Беларуси до 31 декабря 2020 года продлено государственное регулирование цен на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулировангия и торговли № 65, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.





Принцип ограничения цен остался прежним: для производителей — установлением предельного максимального норматива рентабельности не более фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившегося в январе—феврале по товарной позиции, если этот уровень составил более 10%; для импортеров — предельной максимальной надбавки в размере 10%; для организаций, осуществляющих оптовую и розничную торговлю, — предельных максимальных торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) согласно рекомендациям МАРТ (от 15 до 30% в зависимости от товарной позиции).

На один пункт сокращен сам перечень социально значимых товаров — цены не будут регулироваться на мясные консервы.

В актуальном перечне осталось 18 позиций: рыба свежая (семейство карповых); рыба свежемороженая в тушках; масло сливочное; мука пшеничная; масло подсолнечное и рапсовое; соль поваренная пищевая; рис белый шлифованный, крупа манная, крупа пшенная; хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок; сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы; хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб пшеничный, изделия булочные (батон) из муки пшеничной; мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки); яйцо куриное свежее; молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог; сыр (твердый, полутвердый); детское питание: сухие смеси, каши, консервы; свежий картофель продовольственный, свежая свекла столовая, свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый, свежие огурцы, свежие помидоры; свежие яблоки; чай черный байховый весовой и фасованный, без вкусовых и ароматических добавок, без дополнительного растительного сырья (за исключением фиточаев, чайных напитков, наборов).

Ценовое регулирование было введено в апреле. С тех пор действие этой меры дважды продлевали в сумме на 180 дней, незначительные изменения вносились в перечень товаров.

По данным Белстата, инфляция в сентябре ускорилась и за 9 месяцев с начала года составила 4,7% при официальном прогнозе на 2020 год 5%. При этом в годовом выражении (сентябрь 2020 года к сентябрю 2019-го) цены выросли на 6,1%. Нацбанк ожидает по итогам года инфляцию 6%.