Белорусские футболисты возглавили группу Лиги наций

В матче Лиги наций национальная сборная Беларуси обыграла соперников из Казахстана со счетом 2:0.



Источник: pressball.bу

Игра команд прошла вечером 14 октября на минском стадионе «Динамо». На 37-й минуте забил Евгений Яблонский, в добавленное время — Роман Юзепчук.

БЕЛАРУСЬ: Гутор — Поляков, Наумов, Сачивко (Бордачев, 42), Печенин (Золотов, 66) — Юзепчук, Маевский (Хачатурян, 47), Яблонский, Стасевич (к) (Климович, 67) — Лисакович (Бахар, 67), Скавыш.

С семью очками Беларусь возглавляет группу 4. По пять очков у Литвы и Албании, четыре — у Казахстана.