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Белорусские футболисты возглавили группу Лиги наций

15.10.2020 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В матче Лиги наций национальная сборная Беларуси обыграла соперников из Казахстана со счетом 2:0.

Белорусские футболисты возглавили группу Лиги наций
Источник: pressball.bу

Игра команд прошла вечером 14 октября на минском стадионе «Динамо». На 37-й минуте забил Евгений Яблонский, в добавленное время — Роман Юзепчук.

  • БЕЛАРУСЬ: Гутор — Поляков, Наумов, Сачивко (Бордачев, 42), Печенин (Золотов, 66) — Юзепчук, Маевский (Хачатурян, 47), Яблонский, Стасевич (к) (Климович, 67) — Лисакович (Бахар, 67), Скавыш.

С семью очками Беларусь возглавляет группу 4. По пять очков у Литвы и Албании, четыре — у Казахстана.

 
 
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В матче Лиги наций национальная сборная Беларуси обыграла соперников из Казахстана со счетом 2:0.
 
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