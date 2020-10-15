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Белорусские футболисты возглавили группу Лиги наций
Источник материала: Навiны
В матче Лиги наций национальная сборная Беларуси обыграла соперников из Казахстана со счетом 2:0.
Игра команд прошла вечером 14 октября на минском стадионе «Динамо». На 37-й минуте забил Евгений Яблонский, в добавленное время — Роман Юзепчук.
С семью очками Беларусь возглавляет группу 4. По пять очков у Литвы и Албании, четыре — у Казахстана.
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В матче Лиги наций национальная сборная Беларуси обыграла соперников из Казахстана со счетом 2:0.
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