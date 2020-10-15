Соцрасследование, СОП, изъятие детей. Власти запугивают участников протестов

Власти пытаются запугать участников протестных акций, угрожая отобрать детей. За шелухой слов о том, что всё делается в интересах несовершеннолетних, прослеживается беспощадность чиновников в желании угодить своим высоким начальникам. Однако могут ли такие меры со стороны государства вызвать что-то еще, помимо агрессии, ведь жестокость порождает только жестокость.





Родителей запугивают

Генпрокуратура считает, что отбирать детей у родителей, которые систематически принимают участие в протестах, — это мера в целях защиты ребенка.

Такое заявление сделал 13 октября начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Алексей Подвойский в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он сказал, что уже имеются факты признания ребенка нуждающимся в государственной защите, то есть детей изымают из семьи, «когда родители в состоянии алкогольного опьянения появляются в несанкционированных массовых местах, злоупотребляют алкоголем еще и дома, совершают противоправные действия системно, что касается в том числе несанкционированных массовых мероприятий».

Это не значит, что цель была забрать ребенка, сказал Подвойский: «Цель была защитить ребенка, а с родителем проводится углубленная реабилитационная работа. Мы стараемся решить социальную проблему, и после ее разрешения ребенок обязательно возвращается в семью».

«Есть нехорошие факты, когда родители все же рассматривают детей как щит — приходят туда (на акции. — Naviny.by) и рассчитывают на то, что ребенок будет являться щитом. В некоторых случаях родители просто не осознают и считают, что это просто прогулка. Есть и крайне неприятные случаи, когда родители вовлекают детей в антиобщественную деятельность», — заявил представитель Генпрокуратуры.

Подвойский отметил, что прокуратура уже провела более четырехсот разъяснительных бесед с родителями и детьми о недопустимости нарушения законодательства, в отношении более трехсот родителей и детей вынесены официальные предупреждения.

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Еще 9 сентября заместитель премьер-министра, председатель Национальной комиссии по правам ребенка Игорь Петришенко в телеэфире заявил , что факты участия детей в несанкционированных митингах получат правовую оценку.

А уже 18 сентября пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что прокуратурой Минска « начата работа по установлению тех родителей, которые приняли участие в акциях с малолетними детьми». «Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», — сообщили в пресс-службе.

Социальное расследование. «Поймите, мы ведь люди маленькие»

На себе ощутила результат этой работы семья минчанки Марии Михальчук. У нее сын и дочь, дети ходят в один садик. В отношении сына началось социальное расследование. Почему такая избирательность, остается загадкой.

Социальное расследование — это часть процедуры для решения вопроса о необходимости признания ребенка находящимся в социально опасном положении (СОП).





«Мы с мужем были в шоке, мы были возмущены, когда получили сообщение о том, что в отношении нас ведется социальное расследование. Мы считаем, что у нас очень хорошая семья, и у нас есть и поддержка старших поколений. Бабушки и дедушки наших детей — физики, химики, творческие работники. Да, мы за свободу и за прекращение насилия, но не надо утверждать, что мы участвуем в акциях, когда мы просто выходим из дома», — рассказала Мария Михальчук корреспонденту Naviny.by.

На своей странице в фейсбуке Мария написала, что расследование начато, так как, по мнению проверяющих, участие родителей в мирном марше свободы «свидетельствует о наличии обстановки, создающей опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего».

Мария отметила, что семья живет в центре города: «И где доказательство того, что мы были на митинге, а не шли за кофе или в парк? … Пришла к нам проверка из сада. Походили, посмотрели. Я спрашиваю: “В ванную комнату и туалет заходить будите?” На что воспитатели ответили: “Только если ремонт посмотреть”. Взбесил в этой ситуации ответ заведующей, когда меня вызвали: “Поймите, мы ведь люди маленькие”.

Мария ждет результатов проверки и считает необходимым предупредить родителей, к которым могут прийти с таким расследованием, что следует делать видеофиксацию происходящего в квартире, внимательно читать акт проверки, не допустить в нем пробелов, сфотографировать его с двух сторон.

«СОП — это не про политику»

Педагог Наталья Поспелова, которая в течение многих лет возглавляла Национальный центр усыновления, в комментарии для Naviny.by отметила, что семьи, которые брали с собой на акции детей, действительно могут оказаться в СОП, так как сведения о правонарушении родителей в случае их привлечения к административной ответственности поступают в учреждения образования.

Однако, подчеркивает специалист, «признание детей находящимися в социально опасном положении — это защита их прав для улучшения положения детей, а не для того, чтобы повлиять на родителей. Это неправильно, когда защитные механизмы работают как репрессивные».

Поспелова рассказала, что видела в социальных сетях фото документов, в которых отделы образования запрашивали в учреждениях образования сведения о том, сколько соцрасследований проведено и сколько семей признаны находящимися в СОП.

«Такое недопустимо, — считает эксперт. — СОП — это не про политику, а про защиту детей от ситуаций, когда дети не кормлены, не лечены, заброшены. СОП не про то, что мама пошла на демонстрацию сказать, что не согласна с результатами выборов».

Наталья Поспелова отметила, что «государство угрозами в отношении родителей провоцирует их на агрессию, жестокость ведь порождает только жестокость».

Мама-усыновительница 13 детей Виктория Онохова-Журавлева в заявлениях представителей госорганов услышала не что иное, как угрозу семьям и манипуляцию смыслами.

«Если эти заявления рассматривать как обеспокоенность безопасностью детей, надо обратиться к перечню критериев для постановки семьи в СОП, которые очень четко прописаны», — отметила Виктория в комментарии для Naviny.by.

В этом списке действительно упоминается привлечение родителей к административной ответственности и приводятся конкретные статьи КоАП — 9.1 (насильственные действия в отношении членов семьи), 17.1 (мелкое хулиганство), 17.3 (распитие спиртного), 17.4 (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), 17.5 (проституция), 17.8 (пропаганда насилия и жестокости).

Однако статья 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) не упоминается. Понятно, что документ могут переписать на скорую руку, но на сегодня законных оснований признавать детей нуждающимися в государственной защите, если их родители привлекались за участие в акции протеста, нет.

Виктория Онохова-Журавлева полагает, что «Генеральная прокуратура соблюдает законодательство очень избирательно — только в свою пользу. Тут как в анекдоте про трусы и крестик. Запугивание — привычный инструмент власти для управления массами, именно им прокуратура и пользуется — снова и снова».

«Детям не стоит видеть применение силы против мирных людей»

При этом Онохова-Журавлева считает, что любые массовые мероприятия, а не только имеющие политическую окраску, могут представлять угрозу для детей. Например, когда собирается много людей на салют или новогодние празднования:

«В толпу мы своих детей не водим, потому что в случае внезапной паники они могут пострадать. Сейчас, когда угроза есть со стороны сотрудников МВД, я также считаю, что моим детям может быть небезопасно. Более того, именно от сотрудников МВД исходит основная угроза во время массовых мероприятий, и это является ярким примером абсолютного правового дефолта в Беларуси. Однако ответственность за жизнь и здоровье ребенка в соответствии с Кодексом о браке и семье лежит на родителях или законных представителях».

Наталья Поспелова категорически против того, чтобы детей брать на протесты:

«Я понимаю, что люди исходят из того, что если у них есть дети, семья должна быть вместе. Это эхо советских первомайских и ноябрьских демонстраций, мне кажется, когда мы сидели на плечах у папы. Люди демонстрируют тем самым безмерный кредит доверия к власти. Я видела, как мама катила коляску с младенцем, папа вел пятилетнего ребенка за руку и держал бело-красно-белый флаг. Для этой и других семей это была демонстрация своих взглядов, а для власти — несанкционированное мероприятие».

Собеседница Naviny.by напомнила, что «у государства как машины принуждения есть неограниченные возможности использования силовых методов, в чем мы убедились».

«Как педагог я абсолютно уверена, что детям не стоит видеть применение силы против мирных людей. Родителям не стоит демонстрировать доверие и благостное отношение к власти, беря с собой детей на акции», — отметила Наталья Поспелова.

Она обратила внимание на то, что детская психика устроена так, что у ребенка изначально есть доверие к окружающим, и «если на его глазах разыграется драма насилия — это непоправимые и ничем не компенсируемые удары для психики детей».

Именно поэтому, сказала педагог, традиционно в семьях берегут маленьких детей до определенного возраста от любой негативной информации, «даже сказки читают соответственно возрасту»:

«Запуганный с детства человек не создаст ничего хорошего, чем может гордиться человечество. Ребенок развивается только в безопасности, находясь в точке покоя, благоденствия, комфорта. Безопасность — базовое право ребенка. Любой аффект тормозит интеллект. Задача родителей — постепенно показывать детям несправедливость и боль мира. Не надо слишком рано погружать ребенка в болезненные вещи. Детство — это нежный возраст. Традиционный материнский жест — прижать ребенка к себе и закрыть ему глаза, если происходит нечто страшное».

И даже если родители, берущие с собой на акции детей, сто раз ошибаются, государство не имеет права использовать против таких семей шантаж и запугивание.

«Людям надо разъяснять, а не наказывать их. Наказание никого не выводит на путь исправления. Я за то, чтобы лучшие психологи нашей страны рассказали, почему для детей плохо участвовать в акциях», — отметила Наталья Поспелова.