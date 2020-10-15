Сентябрьское дно. Эксперты рассказали, что творилось на рынке квартир в начале осени

Источник материала: Tut.by

Столичный рынок недвижимости начало штормить еще в августе: тогда, напомним, по сравнению с началом лета пошло заметное снижение спроса , что в итоге привело к значительному снижению количества сделок. Однако показатели сентября в свете затянувшегося политического и экономического кризисов оказались еще хуже. Впрочем, не везде: в регионах ситуация иная. Каким был рынок недвижимости в сентябре и в целом в третьем квартале 2020 года, какое жилье дешевело и где больше всего пользовалось повышенным спросом, REALTY.TUT.BY рассказали специалисты Национального кадастрового агентства Госкомимущества (НКА).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сентябре на столичном рынке недвижимости — новый антирекорд

По количеству сделок купли-продажи сентябрь оказался еще более провальным, чем неспокойный август. Согласно Реестру цен на земельные участки государственного земельного кадастра, за первый месяц осени была совершена 661 сделка купли-продажи (без учета долей и комнат). Это на 32,6% меньше, чем за август текущего года и на 37,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако стоит учитывать, что количество сделок может еще увеличиться на 15−20% за счет дозарегистрированных в октябре сделок купли-продажи, совершенных в сентябре.



Изображение: Национальное кадастровое агентство

Всего же в третьем квартале 2020 года было совершено 2687 сделок купли-продажи. Если сравнивать эти цифры со вторым кварталом, то их количество выросло на 11,5%, даже несмотря на заметное снижение в августе-сентябре. А вот доля сделок купли-продажи на первичном рынке по сравнению со вторым кварталом снизилась с 12,7% до 10. В это время, напомним, банки массово начали сворачивать кредитование жилья.



Изображение: Национальное кадастровое агентство

Первичный рынок: больше всех подешевели «трешки»

В третьем квартале средние цены на квартиры снизились и в рублях, и в долларовом выражении. По итогам третьего квартала, согласно данным специалистов НКА, средняя цена квадратного метра установилась следующая: 1350 долларов в «однушках» (- 7,5% по отношению к 2 кварталу 2020 года), 1240 долларов в двухкомнатных (- 4,6%) и 1130 долларов в «трешках» (- 9,6%).



Изображение: Национальное кадастровое агентство

В рублевом выражении средняя цена квадратного метра также снизилась: до 3360 рублей в «однушках» (- 5,6% по отношению к 2 кварталу 2020 года), 3040 рублей — в «двушках» (- 4,4%) и до 2830 рублей в трехкомнатных квартирах (- 7,5%).

— Снижение цен на первичном рынке может быть связано с тем, что 37,8% сделок пришлись на новый дом по адресу: ул. Янки Лучины, 70, расположенный в одном из самых дешевых по цене квадратного метра районов Минска — Ленинском.

Вторичный рынок: цены выросли, особенно в рублях

На вторичном рынке жилья столицы третий квартал отметился незначительными колебаниями средней цены квадратного метра в долларовом выражении, причем не в сторону понижения. В свою очередь в национальной валюте изменения более существенны.

Так, средняя цена «квадрата» по сравнению со вторым кварталом на двухкомнатные квартиры увеличилась на 1,6% — до 1260 долларов, на трехкомнатные — на 0,8% и составила 1190 долларов. Средняя цена на однокомнатные квартиры осталась без изменений — 1410 за «квадрат».



Изображение: Национальное кадастровое агентство

В национальной валюте средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры выросла на 2,9% и составила 3520 рублей, «двушки» — на 4,7% и составила 3150 рублей, средняя цена на «трешки» выросла на 5,7%, до 2960 рублей.

Самый дорогой район — Центральный, популярный — Фрунзенский

По итогам третьего квартала 2020 года звание самого дорогого района Минска сохранил Центральный район с ценой «квадрата» 1480 долларов. Далее в порядке убывания расположились Первомайский (1380), Московский (1340), Советский (1340), Октябрьский (1320), Партизанский (1290), Фрунзенский (1270), Ленинский — (1220), Заводской — (1170).

Звание самого популярного среди районов Минска (исходя из статистики по количеству сделок купли-продажи в третьем квартале) сохранил Фрунзенский район — 593 сделки купли-продажи. Далее в порядке убывания следовали такие районы: Московский — 384, Первомайский — 372, Ленинский — 303, Заводской — 289, Октябрьский — 242, Центральный — 223, Советский — 196 и Партизанский — 85.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самой популярной улицей для покупки квартир в третьем квартале стала улица Янки Лучины: тут было зарегистрировано 118 сделок купли-продажи. Из них 108 сделок было совершено на первичном рынке (это 37,8% от всех сделок, совершенных на первичном рынке в третьем квартале) в одной новостройке (ул. Янки Лучины, 70), введенной в эксплуатацию в мае этого года. Также чаще всего покупатели отдавали свое предпочтение квартирам в домах, расположенных по улицам Космонавтов и Братской, на проспектах Дзержинского и Рокоссовского.

Областные центры: спрос не падал, а в лидерах продаж — Гомель

Специалисты НКА отмечают, что в третьем квартале, если сравнивать со вторым, во всех областных центрах, кроме Бреста, количество сделок купли-продажи увеличилось. Так, в Витебске количество сделок увеличилось на 2,2%, в Гродно — на 2,8%, в Могилеве — на 15,4%, а самый большой рост зафиксирован в Гомеле — 28,9%. В Бресте количество сделок уменьшилось на 3,8%.



Изображение: Национальное кадастровое агентство

Лидерство по количеству сделок купли-продажи, совершенных на первичном рынке, уже на протяжении 5 лет занимает Гродно: в третьем квартале текущего года этот показатель составил 43%. Объясняется это тем, что в Гродно на протяжении всего 2020 года идет активная застройка проспекта Янки Купалы, улиц Лидской и Пролетарской.

Что касается средней цены квадратного метра в регионах, то ее рост отмечен лишь в Гомеле (+1,9% и составила 550 долларов) и Могилеве (+5,3% и составила 600 долларов). Такой значительный рост в Могилеве специалисты объясняют ростом средних цен на однокомнатные квартиры: по сравнению со вторым кварталом они прибавили 5−6%.



Изображение: Национальное кадастровое агентство

В остальных областных городах цены, наоборот, снизились: в Бресте до 710 долларов за квадратный метр (-1,4%), в Витебске до 560 долларов за «квадрат» (-1,8%), в Гродно до 630 (- 3,1%). Стоимость квадратного метра в национальной валюте во всех областных центрах (кроме Гродно) выросла на 1,7−6,5%. В Гродно в свою очередь отмечено снижение средней цены на 1,9%.