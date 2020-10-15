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ДТП с участием мотоцикла в Гомеле: погибла женщина, переходившая дорогу
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в Гомеле случилось ДТП с участием мотоцикла. При этом погибла женщина, которая переходила дорогу. Снимки с места происшествия
По предварительной информации, около 22:00 несколько мотоциклов ехали по Речицкому проспекту, когда женщина пересекала дорогу вне перехода. После наезда она умерла на месте.
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Вчера вечером в Гомеле случилось ДТП с участием мотоцикла. При этом погибла женщина, которая переходила дорогу. Снимки с места происшествия публикует сообщество...
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