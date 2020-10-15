ДТП с участием мотоцикла в Гомеле: погибла женщина, переходившая дорогу

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в Гомеле случилось ДТП с участием мотоцикла. При этом погибла женщина, которая переходила дорогу. Снимки с места происшествия публикует сообщество «ЧП Гомель». По его данным, водитель мотоцикла также травмирован.

По предварительной информации, около 22:00 несколько мотоциклов ехали по Речицкому проспекту, когда женщина пересекала дорогу вне перехода. После наезда она умерла на месте.









