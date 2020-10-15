Источник материала: Onliner Обновленный Kia Rio продается в Беларуси уже месяц — местный дистрибьютор вывел седан на рынок 15 сентября. Но в тестовый парк машина попала только сейчас. Мы поспешили к дилеру, чтобы узнать, как изменился один из самых продаваемых автомобилей в Таможенном союзе. Для тех, кому лень читать статью, заявляем: изменений в машине не так много, чтобы пересаживаться на нее с дорестайлингового Rio, но новая комплектация Comfort Prize, скорее всего, приведет немало новых клиентов в шоурумы корейского производителя. Импортер делает серьезную ставку на данное исполнение, поэтому на обзор мы взяли именно Kia Rio Comfort Prize. Стоимость тестового автомобиля — 32 750 рублей. Для конкретно этой комплектации есть даже специальный кредит. Поехали!

Что изменилось внешне?

Для начала давайте пробежимся вокруг седана и посмотрим, что вообще изменилось в Kia Rio. К слову, обновлению подверглась пока только «четырехдверка», хетчбэк X-Line получит макияж 2021 модельного года чуть позже. Рестайлинг Rio не является сюрпризом. После выхода на рынок посвежевшего Hyundai Accent стало ясно, что вскоре изменится и его соплатформенник с логотипом Kia. Обе машины выпускаются на одном заводе в Санкт-Петербурге. Там же на свет появляются кроссоверы Hyundai Creta. Нынешнее поколение Kia Rio дебютировало осенью 2017 года.





Как и в случае с Accent, изменения коснулись в первую очередь передней части автомобиля. Решетка радиатора стала крупнее и агрессивнее. Она соединилась с блоком фар, который тоже изменил свою форму (за счет выступа в нижней части). Если помните, для обновленного Accent предлагается два типа оптики: рефлекторная с галогенками и полностью светодиодная. Для Rio тоже предложены эти варианты, но есть еще промежуточный — галогеновые линзованные фары. В версии Comfort Prize — самая простая рефлекторная оптика.





Передний бампер для обновленного Rio нарисовали буквально с нуля. В нем повторяется заданная решеткой и оптикой тематика «оригами». За счет обилия прямых линий и визуально большого количества воздухозаборников стилистика передней части бюджетного седана чем-то напоминает одну из моих любимых Kia — Forte Koup образца 2010 года.





Сзади изменения не так бросаются в глаза. Здесь новый бампер и подобие спортивного диффузора. По краям зачем-то нарисовали трапециевидные подделки выхлопных патрубков. Само собой, настоящая выхлопная труба скрыта от глаз и направлена вниз. Даже ее расположение не совпадает ни с одним бутафорским элементом. Кто-то на форуме назвал такие муляжи «колхозом с завода». И не поспоришь — подобные элементы только удешевляют внешность машины. Тем не менее пока в этом плане нет равных Geely Coolray с его «квартетом» выхлопных труб и спойлером покруче, чем у Porsche Macan в тюнинге TopCar.









Салон почти не изменился

С ходу найти отличия в салоне от дорестайлинговой версии Rio мне не удалось. Позже, сравнив фотографии двух автомобилей, я заметил слегка переделанную серебристую поперечину, рассекающую на две части всю переднюю панель. В комплектации Style этот молдинг окрашен в красный цвет. На тестовой машине магнитола могла похвастаться только 5-дюймовым экранчиком (не сенсорным) с примитивным меню и четырьмя колонками.





Многим понравится, что в данной версии есть USB-выход, громкая связь, подогрев передних кресел и руля. Но ни о каких CarPlay или Android Auto речи не идет. В топовых же вариантах синхронизация телефона с машиной возможна даже без провода (пока такое в бюджетном классе не предлагает никто). Еще дорогие исполнения отличаются 8-дюймовым экраном (раньше было 7 дюймов).











Так что за Comfort Prize?

После обновления Rio стал доступен белорусам аж в шести комплектациях: Classic, Comfort, Comfort Prize, Style, Prestige и Premium. База стоит 29,1 тыс. рублей, она может быть только с 1,4-литровым мотором и «механикой». Магнитолы нет никакой, зато имеется кондиционер. Для такси можно брать.





Версия Comfort (от 31,2 тыс. рублей) добавляет на борт аудиосистему, подогрев передних сидений и руля, а также задние электростеклоподъемники. Это единственная комплектация, которая может оснащаться любым мотором (1,4 и 1,6) и любой коробкой передач (6-МКП и 6-АКП). Но у нас на обзоре другая модификация — Comfort Prize.





«Приз» идет только с 1,6-литровым двигателем и стоит на 850 рублей дороже, чем обычный Comfort. При этом дополнительных опций (относительно «Комфорта») здесь примерно на 2250 рублей. В частности, появляется запасное колесо R15, 1-зонный климат-контроль вместо кондиционера, Bluetooth, подогрев всего лобового стекла и задние парктроники. За месяц продаж наибольшей популярностью среди покупателей пользуется именно Rio в исполнении Comfort Prize. Такой автомобиль может быть с 6-ступенчатой «механикой» (32 750 рублей) или с 6-диапазонным «автоматом» (34 050 рублей).





Среди нареканий к салону можно выделить отсутствие автоматического режима стеклоподъемников у пассажиров (есть только у водителя). Нет в средних комплектациях и подлокотника — он появляется только в Prestige (37,9 тыс. рублей). На втором ряду места столько же, сколько у предшественника. Высокие люди головой могут упереться в потолок, а ногами — в переднее кресло. Третий сзади — однозначно лишний. Багажник изменений не получил — его объем составляет приличные 480 литров. Порог высоковат.





А двигатели что, не изменились совсем?

Техническая начинка Rio осталась без изменений. Для седана предлагаются два атмосферных 4-цилиндровых мотора объемом 1,4 и 1,6 литра. Первый развивает 100 л. с. и 132 Н·м, второй — 123 л. с. и 156 Н·м. Для большинства автомобилистов базовый двигатель будет слабоват. Агрегат пообъемней тоже не делает из Rio пушку-гонку, но уже хотя бы не страшно идти на обгон. Максимальный момент доступен аж на 4850 об/мин, поэтому для быстрого ускорения порой приходится переключаться с шестой на третью. С «механикой» машина чуть бодрее, чем с АКП, — 10,3 и 11,2 секунды до сотни соответственно.





В пресс-релизе говорится об улучшенной шумоизоляции. Не уверен, что ее смогут прочувствовать даже владельцы дорестайлингового Rio. Автомобиль все еще достаточно шумный. После 100 км/ч начинают назойливо «петь» зеркала. Инженеры уменьшили жесткость задних сайлент-блоков, чтобы сместить баланс ходовой в сторону комфорта. Уж не знаю, насколько это помогло, но в целом подвеска у Kia Rio, равно как и у Hyundai Accent, не такая собранная, как, например, на Volkswagen Polo, однако и не настолько энергоемкая, как у Renault Logan. Явных просчетов в настройке демпфирующих элементов нет. Поведение Rio на дороге удовлетворит потребности 97% целевой аудитории бюджетных авто.

Брать или не брать?

Такие автомобили, как Kia Rio, выбирают скорее не сердцем, а головой. Как правило — с калькулятором в руке. Чаще всего Rio становится первой новой машиной, и люди с трепетом относятся к процессу приобретения седана. Но получить какие-либо эмоции кроме «зато новый автомобиль» от «бюджетника» вряд ли удастся. Едет и едет. Что может заставить людей прийти к дилеру Kia вместо Volkswagen или Renault? Выгодный кредит, который предлагают для комплектации Comfort Prize (13,35% годовых в белорусских рублях), а также личные предпочтения.





Но для многих потенциальных клиентов данная комплектация окажется слишком простой. Покупая новую машину в 2020 году, хочется иметь возможность слушать в ней музыку через Spotify и прокладывать маршруты через карты Google или «Яндекс». И желательно, чтобы все это без «костылей» и держателей для телефона. В Comfort Prize, увы, придется либо доставлять китайскую мультимедийную систему, либо по старинке вешать телефон на лобовое стекло. На более богатые комплектации Rio таких «вкусных» кредитов нет.





Так или иначе, Kia Rio наравне с Hyundai Accent остается наиболее сбалансированным бюджетным автомобилем на рынке по соотношению комплектация/цена. Новый лифтбэк Volkswagen Polo объективно обыгрывает «корейца» по многим параметрам, но и стоит он заметно дороже, если рассматривать самые доступные и средние комплектации. А вот если речь идет о Kia Rio Premium, то здесь не все так однозначно. За топ-версию дилер просит 41,1 тыс. рублей. Это на тысячу рублей дороже укомплектованного Polo с 1,4 TSI и 7-DSG. На турбодвигатель, доступный для Polo и Rapid, конкурентам ответить пока еще нечем.

Ну и не забывайте про еще одну «звезду» сегмента — Lada Vesta SW. Если кто-то ищет недорогой универсал В-класса, то здесь Lada вне конкуренции. Таким образом, Kia Rio — это оптимальный выбор для тех, кто присматривается к седану в средней комплектации с атмосферным мотором, «механикой» или классическим «автоматом». Шесть ступеней для любого двигателя и любой коробки передач в бюджетном классе предлагают только «корейцы».

Выражаем благодарность автоцентру Kia «Атлант-М на Независимости» за предоставленный для теста автомобиль.