Год с iPhone 11 Pro. Что бесит и что нравится в смартфоне Apple

Источник материала: Onliner Позавчера Apple показала новые iPhone, а это значит, что прошлогодние на наших глазах превращаются в тыкву. Я проходил с iPhone 11 Pro ровно год и здесь напишу обо всем, что в этом смартфоне постоянно раздражало, а что нравилось. Что в этой модели кажется устаревшим, а что — все еще пригодным для дальнейшего использования?

Внешность и практичность

Пожалуй, одно из основных достоинств iPhone 11 Pro — чрезвычайная практичность. За весь год я ни разу не носил смартфон в чехле, а он (если, конечно, не приглядываться) до сих пор выглядит как новенький.





Что изменится, если все-таки присмотреться к телефону пристальнее? Станут заметны потертости на стальной рамке. Металл — штука крепкая, но микроцарапины и потертости на стали появляются вмиг. И все же пусть лучше так, лишь бы девайс хорошо держал удары судьбы и асфальта. Не скажу, что iPhone падал часто, но пару болезненных падений на плитку случилось, причем оба раза на уголки. Теперь уж и не вспомнить, на какие именно, потому что заметных следов не осталось: ни скола, ни глубокой царапины — только потертости от постоянного ношения в карманах.





Еще один плюс, чего практически не встретишь в современных смартфонах, — это фактурная матовая крышка из стекла. По крайней мере в белой расцветке она полностью избавляет от необходимости протирать телефон. Ни отпечатков, ни грязи, ни разводов — с тыльной стороны iPhone выглядит всегда с иголочки.

Что касается выпирающей поверхности с камерами, то за прошедший год вы убедились, что бывает намного хуже. Производители Android-смартфонов кто во что горазд лепят монструозного вида горбики, на фоне которых iPhone 11 Pro нынче смотрится образцом минимализма и аккуратности. Хотя в целом все эти выпирающие «блины» в любых смартфонах выглядят в разной степени убого.





При этом опять же благодаря фактуре крышки «прошка» не настолько скользкая, чтобы съезжать со стола или подлокотника дивана, держится цепко. А вот та же стальная рамка ложится в руку довольно неуверенно — именно из-за плохого сцепления с ней я и ронял телефон пару раз. С другой стороны, таких «несчастных случаев» могло быть больше, если бы не компактность iPhone 11 Pro, благодаря которой с телефоном более-менее комфортно управляться одной — даже небольшой — рукой. Но у удобства благодаря этой компактности есть компромисс, на который приходится идти ради комфорта. Об этом компромиссе — ниже.

Экран

Нет, сам по себе дисплей iPhone 11 Pro отличный. Он даже заставил меня смотреть на недостатки OLED-матриц сквозь пальцы. Но, оказывается, диагонали 5,8 дюйма в нынешние времена реально не хватает — хочется больше. В этом смысле iPhone 12 Pro станет однозначно приятнее за счет более крупного экрана. Но еще лучше — Max. В последнем случае, разумеется, придется свыкаться с другим компромиссом — «лопатообразностью» и переходом к двуручной управляемости.





В теории и на практике рамки по современным меркам толстоваты, а вырез под Face ID широковат. В жизни и при использовании внимания на это не обращаешь. Сложно поверить, что кого-то реально могут волновать эти нюансы.

Зато дисплей плоский. Хорошо, что Apple не идет за некоторыми трендами и не ставит в iPhone гнутые матрицы с искажениями картинки и жуткими зелеными засветами по краям.

И еще по поводу практичности. Микроцарапины на стекле есть, но их мало, и заметны они только под определенным углом при ярком освещении. Помнится, у iPhone XR дела с этим обстояли заметно хуже.

Фото

Не могу отнести себя к любителям мобильной фотографии. А для съемки кисок и показаний в счетчиках воды хватит любого смартфона. Очень нравится функция Deep Fusion. Это тот случай, когда балом правят алгоритмы, а не оптика. Благодаря Deep Fusion снимки получаются очень детализированными. Подробнее об этой функции мы уже писали здесь .

Но, конечно, если вам нужен самый-самый продвинутый камерофон, то iPhone 11 Pro на это звание сегодня уже не годится. У него хорошая, но не лучшая ночная съемка, скромный оптический зум и сверхширокоугольная камера, снять что-то на которую можно только в идеальных условиях.









Сегодня хватает аппаратов, которые по фотовозможностям легко уделают iPhone 11 Pro. Но ни один из них даже близко не подходит к нему по юзабилити и удобству интерфейса. Взять хотя бы бесшовность переключения между камерами, самостоятельное определение условий с недостаточной освещенностью и логичное размещение всех органов управления. Мобильным профи (такие вообще есть?) надо присмотреться к флагманам на Android, остальным будет комфортнее и приятнее пользоваться «яблоком».

Отдельная тема — с видео. Хоть ролики я практически не снимаю, но пока мне не попадался смартфон, который делает это лучше, чем iPhone 11 Pro.

Производительность

В новые iPhone засунули какой-то уж совсем неприлично мощный процессор. Осталось найти им применение. Думаю, сделать это будет непросто, ведь до сих пор A13 Bionic из iPhone 11 Pro без напряга справляется с любой задачей.





Время от времени пытаюсь прощупать пределы производительности смартфона с помощью игрового сервиса Apple Arcade, и ни разу сделать это мне не удалось. В каталоге есть несколько требовательных даже по компьютерным меркам игр — все они идут без просадки fps.

Автономность и зарядка

Автономности всегда хочется больше. В случае с iPhone 11 Pro тоже хотелось бы, чтобы телефон протянул на одной зарядке два дня, как это было с iPhone XR . Но нет. Стандартная длительность работы «прошки» — полтора дня. Но это неудобно, поэтому просто каждую ночь я кладу его на зарядку.

Проводной зарядкой за год пользовался буквально несколько раз в каких-то более-менее длительных поездках — в домашнем режиме используется беспроводная. Очень удобно, когда не надо каждый вечер искать провод и тыкать им в разъем. А так просто положил телефон на круглую площадку и забыл — утром полный заряд.





Поэтому даже не знаю, как быстро iPhone 11 Pro заряжается. Эти дополнительные полдня автономности дают уверенность, что батарея в любых условиях выдержит сутки. За год использования был один или два раза, когда телефон не дожил до позднего вечера. Кажется, это было как-то связано с плотным тестированием Apple Arcade и продолжительным использованием навигации в этот же день. Похоже, навигация — единственный более-менее стандартный сценарий использования, который способен осушить аккумулятор смартфона быстрее, чем ожидаешь.

В целом же автономность стандартная для нынешних флагманов, но дополнительные полдня не помешали бы. Хотя бы в качестве подстраховки.

Просто работает

Вообще, с этого можно было начинать. iPhone 11 Pro хорош уже тем, что просто работает, не доставляя проблем и не заставляя тебя танцевать вокруг него с бубном или чем-нибудь еще. Никаких проблем с камерами, фокусировкой при съемке макро, потерей сигнала сети, встроенной в прошивку рекламой, поиском root-прав и так далее.

После презентации iPhone 12 Pro не возникло впечатления, будто новинка предложит что-то кардинально новое по сравнению с предшественником. Совсем скоро узнаем, так ли это.

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