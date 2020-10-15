Минчане купили «убитую» сталинку всего за $44 тысячи и попытались ее оживить. Что получилось?

Источник материала: Onliner Аня и Витя купили квартиру в Минске в районе площади Победы два года назад. Искали вариант побюджетней, желательно ближе к центру города — не густо населенный дом, с зеленью во дворе и чтобы в квартире были высокие потолки, которые всегда были мечтой хозяйки. Пара купила «однушку» за трамвайными путями и постаралась привести ее в порядок за относительно небольшую сумму. Рассказываем, что получилось.

Решили сделать косметический ремонт, который перерос в капитальный

— По планировке в этом доме все квартиры одинаковые. Изначально мы нашли «однушку» этажом выше, но без балкона и с окнами, выходящими на шумную улицу. А через неделю увидели ту, в которой живем сейчас. Она с балконом, окнами во двор и значительно дешевле. Квартира нам обошлась в $44 тысячи по курсу, — вспоминает Аня. — От покупки квартиры в старом фонде многие нас отговаривали, мол, купи́те лучше квартиру в «Новой Боровой». Но этот район находится далеко, да и по деньгам мы бы не потянули.





Витя признается, что они опасались шума от трамвая, но здесь достаточно тихо. Окна выходят на северо-восточную сторону, и изначально были опасения, что квартира будет мрачная. Но оказалось, что все не так плохо: солнце радует на рассвете, а в течение дня здесь всегда приятный рассеянный свет, к тому же летом нет невыносимой жары.

— В принципе, сюда можно было заселяться сразу и не вкладываться в ремонт, за исключением санузла. Мы решили сделать косметический ремонт: переклеить обои, что-то подкрасить, поменять кухню. Но когда приступили к снятию старых обоев и ламината, оставшегося от предыдущих хозяев, то увидели кривые стены и прогнивший местами деревянный пол. Тогда мы поняли, что квартире нужен основательный ремонт. Ремонтировать деревянные перегородки с дранкой было нецелесообразно, поэтому мы их демонтировали, чтобы возвести новые из гипсокартона. Демонтаж делали в основном сами, рабочих привлекали только на завершающем этапе, — рассказывает супруг.









Сантехнику и электрику разводили мастера. Пол в санузле хозяева хотели сделать в один уровень с полом душевой зоны. Но такой вариант оказался нереализуем из-за сложной и тяжелой конструкции, поэтому пришлось сделать подиум.

В комнате хотели оставить родной красный кирпич, но там было много вставок из белого силикатного, поэтому стену пришлось зачистить и покрасить. Позаботилась пара и о шумоизоляции.





— У нас не слышно боковых соседей, лишь немного сверху. Но у соседки сейчас ремонт, и она сделала шумоизоляцию на полу — посмотрим, как будет.

Пол покрасили за вечер. В темноте с фонариками

Для пола в гостиной Аня и Витя решили выбрать обычную сосновую доску: искали бюджетное, но натуральное решение.

— Конечно, паркет бы выглядел совсем по-другому, но на него у нас не хватало денег.





От предыдущих хозяев в квартире остались входные двери и стеклопакеты, но ребятам такие окна не нравятся и в ближайшем будущем они хотят их заменить.

— Когда мы сняли старый натяжной потолок, то увидели красивую бетонную розетку, но в аварийном состоянии. Реставрировать ее не получилось. А под потолком была дранка с обшивкой гипсовыми листами и три огромных пятна от высохшей воды на них. Насторожила вероятность того, что нас тоже могут затопить. А еще всю электрику нужно было провести и скрыть за потолком, не нагружая конструкции, так что нам ничего не оставалось, кроме как повесить натяжные потолки.





Чистовой отделкой пара занималась в свободное время. Витя шутит, что от природы все умеет, но некоторые нюансы ремонта смотрел на YouTube и в видеоуроках. А самым утомительным при ремонте оказался пол: по технологии его три раза покрывали лаком, шлифуя каждый слой, — и все в считанные часы, так как срок службы готовой смеси полиуретанового лака недолгий. С этой задачей ребята справились за вечер. Правда, работать пришлось с фонариками, поскольку в тот момент электричества в квартире еще не было.

«Очень хотелось сохранить дух сталинки и того времени»

По профессии ребята архитекторы, поэтому определиться с концепцией и внедрить идеи в интерьер было легко. Но весь ремонт упирался в ограниченный бюджет.

— Не получилось сэкономить только на двери, так как хотели высокую — под стать высоким потолкам. Обычная терялась бы в этих масштабах. Пока что у нас одна дверь, но в скором времени добавится еще и на кухню: хотим стеклянную, распашную.

Плитка — еще один отголосок СССР. Во всей квартире минчане пытались сохранить дух сталинки, но в современном прочтении. Дом, в котором живут Аня с Витей, по одной из версий, возводился для строителей и их семей, то есть это не элитная постройка, как на проспекте. Кстати, почти всю плитку купили на рождественской распродаже, а потом она около года лежала под кроватью и ждала своего часа.















— Пространство в квартире помогают зонировать шторы. Хотелось сохранить больше «воздуха» в интерьере, поэтому вешать их у окон мы не стали. К тому же шторой, отделяющей спальную зону, мы убили сразу двух зайцев — она создает уютное место для отдыха и защищает ночью от света фонарей с улицы. Когда занялись вопросом с хранением одежды, были сражены высокими ценами на шкафы. В итоге остановились на системе «Альгот» от IKEA. Она оказалась очень симпатичной, практичной и гибкой в плане перестановки полочек.









Кухню, духовой шкаф, вытяжку, обувницу, смесители, умывальник и шкафчик в ванной тоже привезли из IKEA. В одну из поездок, оформив tax free, получили неплохой возврат, так что духовка, можно сказать, вышла «в подарок». Старые стулья достались от мамы — их еще надо отреставрировать.





























Диван покупали у нас в магазине Mebelbos, ковер приобрели во время отдыха в Турции, а полку под телевизор получилось ухватить на распродаже в Jysk за 30 руб. Плитой и раковиной Аня очень довольна. Они практически не пачкаются, легки в уборке, раковина, широкая и глубокая, не шумит, как нержавейка.















«Роспись на стене в спальне делала сама, так как не нашла подходящие обои»

Балкон был зашит листами шифера. Их разобрали, древнюю сушилку для белья сняли и выбросили, сняли пласты старой краски с ограждений, заменили поручень, уложили деревянный настил от IKEA. А еще этим летом украсили балкон цветами.









— Вместительности квартиры нам хватает — может, потому, что пока нет детей. Есть даже пустующие полочки. Хлам не копится, потому что к покупкам относимся обдуманно.

На кухне Аня и Витя решили сделать акцентную бирюзовую плитку, а над барной стойкой повесить такого же цвета светильники. Затем мама подарила паре такие же стаканы и посуду. Потом еще заказали бирюзовые тостерницу и микроволновку, которую тоже выбрали в ретростиле. Круглую вазу Аня купила на барахолке «Буржуазные ценности». Этот предмет когда-то принадлежал И. Жиновичу — белорусскому дирижеру и музыканту, в честь которого названа улица в Минске.





— Кровать старая, еще из моей старой квартиры. Узоры на стене в спальне рисовала сама с помощью малярного скотча, так как подходящие обои мы не нашли и в то время был отпуск. А с другой стороны стены — художество супруга. Тем не менее многие, глядя на его работу, спрашивают — почему недокрашено и собираемся ли доделывать? — смеется Аня.















Во всей квартире обои под покраску: ребята говорят, найти что-то без разных «пупырышек» — тот еще квест. На стене висит картина белорусского художника, но скоро на ее месте появится зеркало, а сама картина «переедет» на другое почетное место. Все, что касается освещения, покупали в Польше. Особенно удачной покупкой стала люстра — у нас такие стоили в несколько раз дороже.









Планы на реставрацию общественного коридора

— У нас в районе жесткая вода. Нам сантехники предлагали установить фильтры, но гарантий, что вода станет намного лучше, не было. Отмывать от налета плитку в ванной — та еще задача. Хотели в душе установить стеклянную перегородку, но отказались от этой идеи в пользу шторки. Она нам вполне подходит: вода не вытекает, шторка не пачкается, так как это могло быть со стеклом. А вот умывальник как у нас никому не советуем: из-за ровной поверхности на нем быстро скапливается грязь.

На полу в санузле у ребят керамогранит, на стенах — белая плитка, мозаика в душе — российской фирмы Kerama Marazzi (купили по выгодной цене на предновогодней акции). Голубая плитка на акцентной стене в душе — польская Tubadzin.









Полотенцесушитель купили с небольшой скидкой. Искали недорогую лаконичную модель и остановились на предложении российского производства — от компании «Двин». Сверху повесили полку для полотенец из IKEA.

Инсталляцию Grohe заказали через корзину в Каталоге Onliner. Там же нашли недорогой подвесной польский унитаз Kolo. Умывальник с тумбой привезли из IKEA.

В квартире есть еще много недоделок: отсутствуют плинтусы, нет барной стойки со стульями на кухне, не хватает рабочего места, не закрыты радиаторы (в планах сделать для них декоративные экраны из фанеры), отсутствует полка под микроволновую печь на стене возле холодильника, нет зеркала в полный рост.

Как только у соседей закончится ремонт, ребята планируют заняться обустройством общественного коридора. Они хотят отреставрировать стены, снять баннеры, поставить цветы. А вот теннисный стол решили оставить — пара и сама не прочь поиграть вечерами.