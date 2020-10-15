Победить онкологию: белорусские врачи рассказали о методах борьбы с раком

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня День борьбы с опухолями молочной железы, который объявлен Всемирной организацией здравоохранения и проводится в 44 странах. В том числе и в Беларуси. Корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев узнал о том, как в стране борются с этим заболеванием.

Выйдя из кабинета врача, Валентина осталась наедине со страхом: почему я и как быть дальше? Эти вопросы задают себе люди с тяжелыми диагнозами . Потом принятие болезни и долгая борьба: удаление груди, курсы химиотерапии, ремиссия. Казалось, рак отступил.

«Я уже купила билеты на юг, в Крым. С сыном планировали поехать. И перед поездкой я решила проконтролироваться. Был поставлен диагноз. Я прошла четыре химии, 25 облучений сразу, потом рецидив. Три года подряд проходила лысой. Только волосы отрастают и опять», – сказала жительница Минска Валентина Гринько.

Но Валентина болезнь победила. Ремиссия вот уже семь лет. Рак молочной железы сам по себе непростой в лечении. Среди онкодиагнозов у женщин занимает первое место. Болезнь вызывает поломка гена, которая передается по наследству, гормональные сбои в организме. А еще – это точно доказано – стресс. Бывают и другие причины.

«Первое – это способы регуляции рождаемости, длительный прием контрацептивов гормональных и способы искусственного оплодотворения, которые всегда сопровождаются у женщин эндокринным стрессом», – объяснил заведующий маммологическим отделением Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии Андрей Шурпач.

Потому в последнее время высокий рост заболеваемости. В мире, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, только за один год от рака груди умирает больше шести миллионов женщин. Но и в лечении сделан прорыв: облучение, химиопрепараты, таргетная терапия, когда лекарства воздействуют только на раковые клетки, а еще иммунотерапия. Ее начали применять совсем недавно. Метод с успехом опробовали и в Республиканском центре онкологии и радиологии под Минском. Вскоре иммунотерапию внесут в протокол лечения рака груди и будут применять чаще.

«Та иммунотерапия, о которой мы говорим, разрушает ту стенку между опухолью и здоровой тканью. И если нам удается убрать это препятствие, то иммунитет начинает воздействовать на опухоль и уничтожает ее», – отметил директор Республиканского научно-практический центра онкологии и медицинской радиологии Сергей Поляков.

Особенность рака груди в том, что его не лечат одним способом. Используют все возможные методики. Но все же самым эффективным средством остается ранняя диагностика. Если обнаружить опухоль на нулевой или первой стадии, то вероятность выздоровления почти 90%. Потому медики советуют посещать специалиста хотя бы раз в год ради собственного здоровья.