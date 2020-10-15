Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Аналитик рассказал, кто из белорусов не сможет найти работу в Литве

Обещая гражданам Беларуси помощь в трудоустройстве в Литве, литовская сторона "пытается совместить приятное с полезным", считает собеседник Sputnik.

"Поскольку эмиграция в западные страны освободила определенные количество рабочих мест, в Литве есть дефицит рабочей силы, который они хотят восполнить за счет белорусов, но просто решили обставить это как пиар-ход, то есть выставили это не как пополнение своих потребностей, а как помощь соседним белорусским гражданам", ― рассуждает аналитик.

Возможность найти работу в Литве может показаться привлекательной ряду белорусских специалистов, считает собеседник, " потому что уровень зарплат в Литве, по крайней мере, в столичном регионе выше, чем в Беларуси, однако и цены на некоторые категории товаров тоже выше.

Если "зарабатывать в Литве, а тратить по возможности в Беларуси", такая схема может быть востребованной, но в основном, речь может идти о не слишком квалифицированной работе ― либо низкоквалифицированной, либо средней квалификации. "Высококвалифицированные белорусские сотрудники вряд ли найдут что-то интересное в Литве", считает Рекеда.

"Польша эту практику тоже реализует, просто не позиционирует ее как помощь белорусским соседям, но так или иначе трудовая эмиграция из Беларуси существует, и прежде всего в российском направлении, но и в западные страны тоже присутствует. Литва и Польша вполне объективные приграничные направления для заработков белорусов", ― отмечает Рекеда.

Напомним, ранее в Службе занятости Литвы сообщили, что гражданам Беларуси, находящимся на территории балтийской республики, будет предоставлена помощь в трудоустройстве. Как сообщило Sputnik Литва , в текущем году 1002 белоруса были трудоустроены в Литве по документам, выданным Службой занятости. В основном они работают поварами, менеджерами по продажам, механиками, слесарями автомобилей, водителями в международных пассажирских перевозках, а также в строительном секторе штукатурами, кровельщиками, бетонщиками, сантехниками, электриками.

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