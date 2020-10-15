Очереди уменьшаются: около 500 фур ждут выезда из Беларуси в ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт - Sputnik. Более 500 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на выезд из Беларуси в страны Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитете (ГПК).

Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны сохраняются на протяжении последних четырех недель. Количество грузовиков то уменьшается, то увеличивается. Так, в минувшую среду в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей выезда ждали более 650 фур. По данным ГПК на 8:00 четверга, очереди на границе немного уменьшились.

Много авто скопилось на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска "Каменный Лог" в данный момент находится более 110 грузовиков, в "Привалке" - более 90. В пункте пропуска "Бенякони" скопилось около 70 большегрузов.

На границе с Латвией сложная ситуация сохраняется в пункте пропуска "Григоровщина", где выезда в ЕС ждут более 110 фур. В "Урбанах" обстановка более спокойная: там выезда в ЕС ожидают более 70 авто.

Есть небольшие затруднения с пересечением белорусско-польской границы. В пункте пропуска "Брузги" в очереди находятся более 30 грузовиков. Небольшие трудности есть также в пункте пропуска "Берестовица", где стоят сейчас около 20 фур.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

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