Лукашенко поблагодарил работников фармотрасли за сохранение здоровья нации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава Беларуси отметил, что за годы независимости страны фармацевтическая и микробиологическая промышленность прошла путь от выпуска небольшой линейки лекарств до создания современного многопрофильного производства сложнейших медицинских препаратов, востребованных системой здравоохранения.

"Вы вносите достойный вклад в благородное дело сохранения и укрепления здоровья нации. Вами успешно решается ключевая задача расширения ассортимента белорусских качественных и доступных лекарственных средств в целях импортозамещения. Внедряются самые передовые технологии, растут объемы производства и экспорта", - подчеркнул Лукашенко в обращении к работникам отрасли.

Президент убежден, что высокий профессионализм, преданность своему делу и ценный опыт белорусских специалистов помогут отечественной фармацевтике и микробиологии и в дальнейшем поступательно двигаться вперед к новым достижениям и успехам.

С 1998 года ежегодно 15 октября в Беларуси отмечается День работников фармацевтической и микробиологической промышленности. Этот праздник установил своим указом президент Александр Лукашенко.