ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Левченко вновь задержали после 15-суточного ареста

15.10.2020 09:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Баскетболистка Елена Левченко, которая должна была выйти на свободу после 15-суточного ареста, вновь задержана. Об этом сообщают встречавшие спортсменку возле изолятора на Окрестина ее родственники и друзья.

Левченко вновь задержали после 15-суточного ареста
Фото из Инстаграма Елены Левченко

Левченко задержана на 72 часа. Ей предстоит новый суд по еще одному административному делу.

Баскетболистку задержали утром 30 сентября в минском аэропорту перед вылетом на лечение и реабилитацию. В этот же день суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа и 27 сентября.

Баскетболистка входит в инициативу «Свободное объединение спортсменов Беларуси», созданную в начале сентября известными белорусскими спортсменами против насилия и произвола в стране. Против насилия властей Елена Левченко неоднократно высказывалась и лично, она также ходила на воскресные марши сторонников перемен.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболистка Елена Левченко, которая должна была выйти на свободу после 15-суточного ареста, вновь задержана. Об этом сообщают встречавшие спортсменку возле...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Рено» и «Лада» столкнулись на пересечении Хоружей и Гая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика