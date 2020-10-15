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Левченко вновь задержали после 15-суточного ареста
Источник материала: Навiны
Баскетболистка Елена Левченко, которая должна была выйти на свободу после 15-суточного ареста, вновь задержана. Об этом сообщают встречавшие спортсменку возле изолятора на Окрестина ее родственники и друзья.
Левченко задержана на 72 часа. Ей предстоит новый суд по еще одному административному делу.
Баскетболистку
Баскетболистка входит в инициативу «Свободное объединение спортсменов Беларуси», созданную в начале сентября известными белорусскими спортсменами против насилия и произвола в стране. Против насилия властей Елена Левченко неоднократно высказывалась и лично, она также ходила на воскресные марши сторонников перемен.
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Баскетболистка Елена Левченко, которая должна была выйти на свободу после 15-суточного ареста, вновь задержана. Об этом сообщают встречавшие спортсменку возле...
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