Левченко вновь задержали после 15-суточного ареста

Баскетболистка Елена Левченко, которая должна была выйти на свободу после 15-суточного ареста, вновь задержана. Об этом сообщают встречавшие спортсменку возле изолятора на Окрестина ее родственники и друзья.



Фото из Инстаграма Елены Левченко

Левченко задержана на 72 часа. Ей предстоит новый суд по еще одному административному делу.

Баскетболистку задержали утром 30 сентября в минском аэропорту перед вылетом на лечение и реабилитацию. В этот же день суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа и 27 сентября.

Баскетболистка входит в инициативу «Свободное объединение спортсменов Беларуси», созданную в начале сентября известными белорусскими спортсменами против насилия и произвола в стране. Против насилия властей Елена Левченко неоднократно высказывалась и лично, она также ходила на воскресные марши сторонников перемен.