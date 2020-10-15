«Рено» и «Лада» столкнулись на пересечении Хоружей и Гая

Два легковых автомобиля не разъехались на перекрестке улиц Веры Хоружей и Гая в Минске.





По сообщению столичной ГАИ, водитель Renault Logan следовал со стороны ул. Осипенко и не уступил дорогу Lada, которая двигалась в сторону ул. Кропоткина.

В результате ДТП водителя Lada доставили в медицинское учреждение для осмотра.