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Могилевчанка погибла на пожаре в частном доме
Источник материала: Навiны
На пожаре частного дома в Могилеве погибла женщина.
По информации МЧС, сообщение о пожаре по Гомельскому шоссе поступило 15 октября около 3:15.
В результате пожара уничтожено имущество в доме, часть перекрытия, повреждены стены в доме и веранде.
Причину произошедшего пока не установили.
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На пожаре частного дома в Могилеве погибла женщина.
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