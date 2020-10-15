Могилевчанка погибла на пожаре в частном доме

На пожаре частного дома в Могилеве погибла женщина.



Фото: ADT.by

По информации МЧС, сообщение о пожаре по Гомельскому шоссе поступило 15 октября около 3:15.

В результате пожара уничтожено имущество в доме, часть перекрытия, повреждены стены в доме и веранде.

Причину произошедшего пока не установили.