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Могилевчанка погибла на пожаре в частном доме

15.10.2020 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На пожаре частного дома в Могилеве погибла женщина.

Могилевчанка погибла на пожаре в частном доме
Фото: ADT.by

По информации МЧС, сообщение о пожаре по Гомельскому шоссе поступило 15 октября около 3:15.

В результате пожара уничтожено имущество в доме, часть перекрытия, повреждены стены в доме и веранде.

Причину произошедшего пока не установили.

 
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На пожаре частного дома в Могилеве погибла женщина.
 
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