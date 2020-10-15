Я люблю своего ребенка, но быть матерью мне часто не нравится

Источник материала: Tut.by

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

Если вы вдруг произнесете вслух, что не любите кислые яблоки, или спорт, или мужчин с лысиной, или собак — на вас не обрушится общественное осуждение и мир не рухнет. Но стоит только сказать, что быть матерью, откровенно говоря, очень часто — отстой, возмущенный хор тут же затянет песню: «как же так можно говорить!». Ну вот, можно. Довольно часто быть матерью мне не нравится.

Я люблю своего сына, души в нем не чаю. Мне кажется, он лучший мальчик в мире и я очень рада, что он выбрал своими родителями нас. Я люблю читать ему книжки, гонять с ним мяч на улице, строить для динозавров пещеры и замки из песка, люблю слушать его вопросы и рассуждения, люблю смотреть, как он спит, нюхать его макушку, потому что она все еще пушистая и пахнет нежностью… Мы довольно часто счастливы с ним вместе. Но есть масса ситуаций, когда мне очень не нравится моя изменившаяся роль.

Утренние сборы в садик, когда все с самого начала не в духе, болезни, прививки, слезы, истерики, конфликты, «я не хочу идти гулять и дома оставаться не хочу!» — все это приходится проживать, контейнировать, успокаивать, разговаривать, переживать, переживать, переживать вместе. И бывают такие периоды, наверняка, не только у меня одной, когда кажется: все, я больше не вывожу. Можно мне обратно мою веселую жизнь с вечеринками до 5 утра, чтобы домой возвращаться на рассвете с кофе и бургером из круглосуточного фастфуда, и хотя бы в выходные спать столько, сколько хочется.



Кадр из фильма "Деловые люди", Л.Гайдай, 1963 г.

Или, если этого нельзя, то можно ли стать какой-нибудь такой матерью, которая не закупается книжками Петрановской и Гиппенрейтер на первых месяцах беременности, не выучивает наизусть кризисы первого года жизни и считает, что если сил больше нет, то можно и шлепнуть. И что все эти современные приблуды про контакт, привязанность и ненасилие — какая-то ерунда, всех как-то воспитали и все как-то выросли, зачем лишнее накручивать. Сыт, здоров, одет — значит, все отлично.

Американский журнал Parents Magazine проводил среди своих читателей опрос и 92% опрошенных считают, что быть матерью — самая сложная работа в мире. Во-первых, конечно, почему не отцом? Почему все эти мелкие задачи, решение которых отжирает огромное количество времени и сил, по умолчанию ложатся на женщину? Даже в парах с очень вовлеченными отцами. Как-то раз я мысленно прикинула, что делаю перед тем, как нам всем троим отправиться в небольшую поездку выходного дня, и что делает мой муж. У меня оказался список примерно из десяти пунктов, и ни один из них не касался лично меня. Мужу же нужно было только одеться и сесть в машину. И это не про «неправильно распределенные обязанности», это просто проходной пример всей той рутины, которая по умолчанию включается в понятие «быть матерью», той рутины, которая в конечном итоге угнетает больше всего.

Компания по производству матрасов (да, не удивляйтесь) Nectar Sleep как-то провела исследование, чтобы выяснить, сколько личного времени на самом деле остается у родителей. Результаты не утешительные, но поразила меня даже не цифра в 55 минут в неделю личного времени для работающего родителя, а то, что многие люди в прямом смысле прячутся от своих детей, чтобы сделать хоть какой-то перерыв. Корзина для грязного белья, кусты за домом, курятник и пространство под раковиной — каково? Последнее я лично думаю как-нибудь опробовать.



Фото: Bethany Beck, unsplash.com

Во-вторых, если материнство — это работа, то где премии, где корпоративы, где повышение зарплаты и возможность сменить одну работу на другую? Но это, конечно же, не работа. Материнство — это взаимоотношения, которые с течением времени меняются, но никогда не заканчиваются. В этих взаимоотношениях есть разные дни и периоды. Есть такие, которые хочется повторять вечно, а есть такие, которые опустошают полностью и, кажется, прихватывают с собой еще что-то сверх. Самое неприятное, что именно в такие периоды мы растем и развиваемся как родители.

И как часто после прохождения трудного периода вам говорили и говорят, что вы молодец? Что вы отлично справляетесь? Что все нормально, уставать и чувствовать опустошение тоже нормально? Лично мне — ни разу. В такие моменты мне кажется, что во многом для того я и веду эту колонку: чтобы иметь возможность сказать слова поддержки другим матерям.

Вы — молодец. И вы справляетесь. И имеете право плохо чувствовать себя в материнстве и не хотеть всего этого. А на самый крайний случай у нас всегда остается шанс спрятаться от детей под раковиной.