Как вернуть любовь? Это будет очень сложно, но возможно

Источник материала: Tut.by

Бывает, в отношениях наступает момент, когда кажется, что любовь ушла. Скорее всего, в вас говорят накопленные обиды, и правильная коммуникация друг с другом может помочь, считает психолог Виктория Дубицкая. Специалист рассказывает, на что обратить внимание, чтобы вернуть любовь в пару.

Виктория ДубицкаяПсихолог с 13-летним стажем. Ведет блог в Instagram Психолог с 13-летним стажем. Ведет

Почему уходит любовь

— Я бы сказала, что накопленные недоговоренности и обиды могут усложнять отношение друг к другу, — говорит психолог. — Чем больше вы имеете неразрешенных моментов с партнером, тем меньше тепла и трепета будет в ваших отношениях.

Специалист напоминает: отношения — это сложная работа. Каждый приходит в пару из своей семьи, где разные правила, убеждения, ценности.

— Поэтому в любом случае, как только мы начинаем встречаться или жить с другим человеком, мы встречаемся с тем, что мы по-разному смотрим на мир, что может провоцировать конфликты. К сожалению, не во всех семьях учат детей правильно коммуницировать. Часто происходит так: люди обижаются, ждут, что другой додумается, ведь «все же очевидно и понятно», — приводит пример Виктория. — А уже потом, со злостью и претензиями, начинают выговаривать: «Как же меня это все достало».

Получается, каждый выплеснул много негативной энергии, но ситуация не разрешилась: на эмоциях этого не происходит никогда. Да, может казаться, что стало легче, но скорее всего сложности, которые стали основой конфликта, не ушли.



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— Если чувствуете, что отношения изменились, нужно искать причину, которая к этому привела. Часто пары пытаются решить, кто хороший, кто плохой, кто прав, кто виноват. Но если вы пара, то и правы оба, и виноваты оба: есть вклад каждого. Значит, нужно искать другой способ взаимодействия, чтобы каждый был удовлетворен, — объясняет психолог. — Сделать так, чтобы партнер вас слышал — это тоже об умении коммуницировать.

Что делать, если нормально говорить уже не получается

Виктория Дубицкая советует обратиться к психологу. Чем раньше пара придет, тем больше шансов разрешить проблему и сохранить отношения:

— Особенно если конфликты стереотипные, схожие, возникают на одной и той же почве, — добавляет специалист. — Психолог сможет найти, что в ваших словах ранит партнера, а что — ранит вас, и предложит варианты, как этого избегать.

Простой пример: женщина обижается, что мужчина не уделяет ей внимания, а отвлекается на другие вещи. Она думает, что она для него не важна. Но это не значит, что так есть на самом деле: возможно, это реакция на имеющуюся детскую травму. Вероятно, такая же ситуация уже случалась с мамой, папой, предыдущим партнером, поэтому женщина так реагирует.

— Психолог поможет определить, какие «раны» есть у вас, и научит, как защищаться от них, станет медиатором в решении проблем. Даже если партнер не хочет идти к специалисту, идите сами: семья — это система, в которой если один член меняется, то поведение других тоже начнет меняться, — говорит Виктория.



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Иногда людям даже не требуется долгая терапия, достаточно понять суть их проблемы. После этого у некоторых хватает ресурса самостоятельно построить другую модель отношений.

Понять суть проблемы хорошо, даже если отношения не сохранятся: важно узнать, что вас привело в отношения с таким человеком. Спросите себя: «Почему я его (ее) выбрал (а)?». Также не бойтесь прийти к специалисту поздно: это тоже поможет понять, как вы выстраиваете отношения, какой (какая) вы в них, что станет залогом более счастливых будущих отношений.

В какой момент любовь уходит насовсем

Впрочем, психолог допускает, что «починить» отношения может не получиться:

— Так бывает, когда оба партнера очень много ранили друг друга. И вроде бы разговаривать научились, и слышать друг друга… Но все равно в этих отношениях ушло тепло, потому что многое разрушено. Важно, чтобы в паре все равно оставалось желание быть рядом, прикасаться друг к другу, испытывать страсть… Понятно, если вам всегда делают больно, то через некоторое время вы подумаете: «Да, этот человек классный, но это терпеть я больше не хочу». Это норма.

Именно поэтому психолог еще раз говорит: если чувствуете приближение этого момента, лучше идти к специалисту.

— Понять, что спасать любовь поздно, можно по внутренним ощущениям, никто со стороны вам не подскажет этого. То же самое, как с работой: кто, кроме вас поймет, устали вы уже сегодня или нет?

Отдельно Виктория делает акцент на разнице между любовью и страстью. Сохранение последней в долгосрочных отношениях — это уже отдельная тема.