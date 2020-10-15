На доработке в Startech побывала первая Tesla - седан Model 3

Источник материала: Tut.by

Тюнинговое бюро Startech (дочерняя компания фирмы Brabus) до недавнего времени занималось в основном «прокачкой» моделей британских марок (Aston Martin, Bentley, Jaguar и Land Rover), а теперь обратило свои взоры и на электромобили Tesla. Первым перекройке в немецком ателье подвергся седан Model 3.





Внешне доработанный в Startech компактный седан Tesla отличается от исходной машины аэродинамическим обвесом, компоненты которого изготовлены из карбона и полипропилена. Заказать их можно как вместе (за 3144 евро в Германии), так и по отдельности. Кроме новых бамперов и развитого заднего спойлера дополняют боевой облик Model 3 и 20-дюймовые колесные диски Monostar M с шинами размерности 245/35 спереди и 285/30 сзади.





Комплект доработок включает также более короткие и жесткие пружины в подвеске, которые уменьшили дорожный просвет на 30 мм. На «десерт» — перетяжка салона Model 3 кожей и алькантарой, а также декор из углепластика и алюминиевые накладки на педали.









Об изменениях по части техники Model 3 ничего не сообщается — по всей видимости, в Startech осваивать тюнинг электромоторов и батарей пока не стали, решив ограничиться перекройкой внешности и интерьера.