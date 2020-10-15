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Умеете ли вы блефовать? Тест
Источник материала: Tut.by
Часто бывает: жизнь выдала отличные карты и заставила играть в шахматы. Приходится пускать в ход фантазию и отчаянно блефовать, чтобы выиграть. Без таланта держать хорошую мину при плохой игре в таком случае не обойтись. Вместе с онлайн-казино
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