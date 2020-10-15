Появилось приложение, которое может без интернета передавать информацию близким при задержании

Источник материала: Tut.by

На Google Play появилось приложение Nedze . Оно позволяет пользователям оперативно передавать информацию близким в случае задержания. По словам разработчиков, приложение работает без интернета. Об этом пишет dev.by .





Как отмечается в описании приложения, в случае угрозы безопасности необходимо запустить приложение, и близкие смогут в режиме онлайн знать, где вы находитесь и что с вами происходит.

Для первого запуска программы необходим интернет для анонимной авторизации на облаке. Далее программа работает и сохраняет данные офлайн и выгружает их в фоне при наличии интернета. Записи сохраняются 30 дней, после чего удаляются.

Функционал приложения

Отправка геолокации. Программа делится местонахождением пользователя в фоновом режиме с заданной периодичностью.

Микрофон. Аудиозапись всего, что происходит вокруг пользователя с максимальным качеством в формате mp3 для экономии трафика.

Фото. Программа делает фото в фоне с камер телефона при разблокировке или включении телефона.