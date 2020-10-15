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Появилось приложение, которое может без интернета передавать информацию близким при задержании
Источник материала: Tut.by
На Google Play появилось приложение
Как отмечается в описании приложения, в случае угрозы безопасности необходимо запустить приложение, и близкие смогут в режиме онлайн знать, где вы находитесь и что с вами происходит.
Для первого запуска программы необходим интернет для анонимной авторизации на облаке. Далее программа работает и сохраняет данные офлайн и выгружает их в фоне при наличии интернета. Записи сохраняются 30 дней, после чего удаляются.
Функционал приложения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае угрозы безопасности необходимо запустить приложение, и близкие смогут в режиме онлайн знать, где вы находитесь и что с вами происходит.
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