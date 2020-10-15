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Закон о СМИ: не допускается незаконное ограничение свободы массовой информации

15.10.2020 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сейчас, как никогда, важно напоминать о законах, которые по-прежнему действуют и нарушение которых влечет ответственность. Мы, журналисты, хотим напоминать об актуальных нормах в первую очередь тем, кто призван эти нормы охранять. Начинаем с одной из важнейших статей закона о СМИ.

Не допускается незаконное ограничение свободы массовой информации, которое выражается:

  • в осуществлении цензуры массовой информации — требовании со стороны должностных лиц, государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц к юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, информационному агентству, корреспондентскому пункту, главному редактору (редактору), журналисту, учредителю (учредителям) средства массовой информации предварительно согласовывать информационные сообщения и (или) материалы, за исключением случаев согласования с автором или интервьюируемым, распространения официальных информационных сообщений в соответствии со статьями 18 и 26 настоящего Закона;
  • во вмешательстве в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации;
  • в приостановлении или прекращении выпуска средства массовой информации с нарушением требований настоящего Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь;
  • в принуждении журналиста средства массовой информации к распространению либо отказу от распространения информации;
  • в нарушении прав журналиста средства массовой информации, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;
  • в ином воспрепятствовании в какой-либо форме законной деятельности учредителя (учредителей) средства массовой информации, юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, распространителя продукции средства массовой информации.

 
 
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Сейчас, как никогда, важно напоминать о законах, которые по-прежнему действуют и нарушение которых влечет ответственность. Мы, журналисты, хотим напоминать об...
 
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