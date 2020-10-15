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Власти Таиланда ввели запрет на собрания "пяти и более человек"

15.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Таиланда во главе с премьером Праютом Чан-Очей на фоне массовых демонстраций вводит запрет на собрания "пяти и более человек" в Бангкоке.

Об этом в четверг, 15 октября, сообщил представитель кабмина, передает DW.

Кроме того, запрещается "распространение информации посредством электронных СМИ, которая может повлиять на национальную безопасности", подчеркивается в заявлении официального представителя правительства.

По его словам, "антиконституционные" акции протеста признаны вне закона. Власти уполномочены конфисковывать устройства связи и оружие, а также незамедлительно получать доступ к сведениям, которые могут угрожать вводимому "чрезвычайному положению".

Как отмечает агентство AFP, пока неясно, состоится ли очередная массовая демонстрация, запланированная в столице 15 октября. Ее организаторы требуют отставки правительства и открытого обсуждения перспектив монархического строя. Полиция предупредила, что противникам властей помешают выйти на акцию, им грозят задержаниями.

Массовые протесты против бывшего главнокомандующего армией страны Чан-Очи прошли в Бангкоке 14 сентября, в 47-ю годовщину студенческого восстания 1973 года. По данным властей, на дежурстве в столице находились около 14 тыс. полицейских, 21 человек был задержан.

В начале января в стране состоялась крупнейшая за многие годы политическая акция за укрепление демократии. По данным организаторов, в Бангкоке 13 тысяч человек приняли участие в мероприятии под лозунгом "Забег против диктатуры". Параллельно в столице был организован альтернативный забег сторонников действующей власти, к которому присоединилось примерно столько же участников.

В Таиланде со времени военного путча 2014 года правит генерал в отставке Прают Чан-Оча. После парламентских выборов 2019 года, омраченных скандалом вокруг подтасовки голосов, Чан-Оча занял пост премьер-министра коалиционного правительства. В СМИ его прозвали Дядюшка Ту.

Таиланд не знает политической стабильности уже многие десятилетия. Один лагерь возглавляет консервативный истеблишмент и королевская семья, а другой - сторонники укрепления демократии.

 
 
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Правительство Таиланда во главе с премьером Праютом Чан-Очей на фоне массовых демонстраций вводит запрет на собрания "пяти и более человек" в Бангкоке.
 
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