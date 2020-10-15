Netflix запустил русскоязычную версию

Источник материала: АФН

Американский потоковый видеосервис Netflix в четверг, 15 октября, в партнерстве с российским частным медиахолдингом "Национальная Медиа Группа" запустил русскоязычную версию сайта. Кроме того, станут доступны услуги русскоязычной службы поддержи, а расчеты можно будет осуществлять в рублях.

"С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals", - сообщила пресс-служба Netflix.

Пользователи могут выбрать один из трех ежемесячных тарифных планов: базовый - за 599 рублей, стандартный - за 799 рублей и премиум - за 999 рублей. Подписчики также получат доступ к эксклюзивным сериалам и фильмам в формате Ultra HD 4K и HDR.