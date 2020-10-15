Герасименя: Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом

Александра Герасименя / instagram.com/aleksandraherasimenia/





пишет Герасименя в Instagram. — Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции". "Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем, —Герасименя в Instagram. — Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции".





По её словам, белорусов "лишили возможности голоса и базовых человеческих прав: право на мирные акции протеста, право на безопасность и даже право на жизнь". Александра Герасименя заявила, что не может "безразлично наблюдать и сидеть сложа руки", поэтому "сделала очень важный шаг". Она призывает бывших и действующих спортсменов подписать открытое письмо против насилия и за новые выборы, и таким образом "показать пример солидарности и поддержки всему белорусскому народу".