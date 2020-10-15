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Герасименя: Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом

15.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская спортсменка Александра Герасименя объяснила, почему решила уехать из Беларуси в Литву. Она возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, пострадавшим от действий властей Беларуси за выражение гражданской позиции.


Александра Герасименя / instagram.com/aleksandraherasimenia/

"Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем, — пишет Герасименя в Instagram. — Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции".

По её словам, белорусов "лишили возможности голоса и базовых человеческих прав: право на мирные акции протеста, право на безопасность и даже право на жизнь". Александра Герасименя заявила, что не может "безразлично наблюдать и сидеть сложа руки", поэтому "сделала очень важный шаг". Она призывает бывших и действующих спортсменов подписать открытое письмо против насилия и за новые выборы, и таким образом "показать пример солидарности и поддержки всему белорусскому народу".
 
 
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Белорусская спортсменка Александра Герасименя объяснила, почему решила уехать из Беларуси в Литву. Она возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности,...
 
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