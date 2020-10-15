В США заявили о готовности решительно поддерживать белорусский народ

© Державний секретар США Майк Помпео/Twitter





"Укринформ" . Соединенные Штаты Америки решительно будут поддерживать вышедших на протесты против власти граждан Беларуси. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, передает





"Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии", - заявил Помпео, потребовав при этом немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси.





Напомним, участники оппозиционного Марша гордости, который состоялся 11 октября, протестовали против фальсификации президентских выборов и узурпации власти Александром Лукашенко.





Только на улицы Минска вышли десятки тысяч человек. Аналогичные акции проходили в других белорусских городах.





По данным правозащитного центра “Вясна”, только к полуночи в списке задержанных были 502 человека, в том числе 45 журналистов и фотокорреспондентов.