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В США заявили о готовности решительно поддерживать белорусский народ

15.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Помпео также потребовал освободить гражданина США Виталия Шклярова.


© Державний секретар США Майк Помпео/Twitter

Соединенные Штаты Америки решительно будут поддерживать вышедших на протесты против власти граждан Беларуси. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, передает "Укринформ"

"Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии", - заявил Помпео, потребовав при этом немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси. 

Напомним, участники оппозиционного Марша гордости, который состоялся 11 октября, протестовали против фальсификации президентских выборов и узурпации власти Александром Лукашенко.

Только на улицы Минска вышли десятки тысяч человек. Аналогичные акции проходили в других белорусских городах.

По данным правозащитного центра “Вясна”, только к полуночи в списке задержанных были 502 человека, в том числе 45 журналистов и фотокорреспондентов.
 
Теги: Минск
 
 
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Помпео также потребовал освободить гражданина США Виталия Шклярова.
 
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