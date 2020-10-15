Евросоюз готов ударить по бизнес-партнерам семьи Лукашенко

В данном случае речь о двух компаниях по недвижимости: Eastleigh Trading и Dana Holdings. Издание утверждает, что Лилия Лукашенко, жена старшего сына президента Беларуси Виктора, является акционером обеих.

Президент Беларуси Александр Лукашенко связан с двумя компаниями, учрежденными на Кипре. Этот бизнес находится под угрозой, если Европейский Союз наконец решится на санкции, пишет брюссельский Euobserver, известный тем, что раскрывает экономические скандалы, в которых замешаны политики

Страны ЕС, включая Кипр, договорились 12 октября заморозить его финансовые активы, если таковые обнаружатся. Кроме того, по словам источника в ЕС, санкции Евросоюза в будущем могут быть расширены, чтобы также охватить бизнес-магнатов, которые способствовали обогащению диктатора.





«Санкции имеют очень широкую правовую основу, и мы могли бы добавить буквально тысячи имен», — отметил источник EUobserver.





Лилия Лукашенко была названа директором Eastleigh Trading Вячеславом Дудкиным, бывшим сотрудником управления МВД Беларуси по борьбе с коррупцией, который бежал из страны и дал интервью Павлу Шеремету для российского журнала «Огонек» в 2012 году.





В нем Дудкин утверждал, что Лилия Лукашенко и владелец Eastleigh Trading, беларусский магнат Владимир Пефтиев использовали фирму в своих схемах. Пефтиева же внесли в черный список в рамках предыдущих санкций ЕС в 2011 году как «ключевого финансового спонсора режима Лукашенко».





Лилия Лукашенко в настоящее время управляет художественной галереей в торговом центре группы Dana Holdings в Минске . Что же касается самой кмпании, то там утверждают, что не видели Лилию три года - с тех пор, как она ушла в декретный отпуск.





Согласно документам, Eastleigh Trading продолжала работать в 2019 году. Исходя из аудиторской проверки 2013 года, ее основными видами деятельности были «холдинговая компания и покупка, реконструкция и передача недвижимости в Беларуси». По данным аудита, ее акции принадлежали «исключительно нерезидентам» Кипра, а его директорами были кипрские фирмы финансовых услуг Centaur, которые не отвечают по своим телефонам.





Группа Dana Holdings имеет штаб-квартиру в Минске и управляется сербами Бояном и Небойшей Каричами — потомками белградской бизнес-династии Каричей, с которой Александр Лукашенко поддерживает дружеские отношения на протяжении многих лет.





В финансовом отчете Беларуси в 2017 году Лилия Лукашенко была названа «старшим должностным лицом» дочерней компании Dana Holdings, Dana Astra. Кипрское дочернее предприятие гру последнее время не вело большого бизнеса, но Небойша Карич, который указывает своим адресом отель Пальма Джумейра в Дубае, куда часто приезжает Александр Лукашенко, в 2019 году был одним из ее основных акционеров.





Издание также упоминает белорусские компании Asbis и Wargaming Group, чьи штаб-квартиры расположены на Кипре.





«Других белорусских инвесторов в банковской системе Кипра нет», — сообщили в Министерстве финансов Кипра.