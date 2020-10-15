Романчук: Сегодня Беларусь находится под пятой Левиафана, огромного государства, которое подмяло под себя общество и бизнес









пишет известный экономист Ярослав Романчук. А.Лукашенко потребовал провести налоговую реформу. Очередной раз потребовал. Не то, чтобы полноценную реформу, а так, «освежить» Налоговый кодекс. Он считает, что он у нас неплохой. Зачем его освежать? Да просто потому, что «жизнь не стоит на месте, надо соответствовать реалиям времени»,известный экономист Ярослав Романчук.





Министр по налогам и сборам, как полагается, вторит Лукашенко: «Налоговое законодательство не претерпит существенных изменений, а скорее будет усовершенствовано».





Что-что, а совершенствовать – любимое занятие белорусской номенклатуры. Бесконечный процесс. Выигрывают от него только те, кто получает деньги за «совершенствование», а также те контролёры, которые потом проверяют бизнес на предмет усвоения им принятых изменений.





Лукашенко неспроста вновь заговорил про налоговую систему. Вопреки многочисленным проведённым «усовершенствованиям» бизнес считает налоговую нагрузку и налоговое администрирование самыми острыми проблемами. Значит, существующая система заточена под интересы самих налоговиков и государства, а не производителей товаров и услуг.





Беларуси, действительно, нужна совсем новая, инновационная налоговая система. Сегодня белорусская, как и российская, украинская или польская, списаны со старых западных матриц, разработанных в середине XX века для бедных, отстающих стран. Её администрирование предполагает наличие честных чиновников, справедливых налоговиков, независимого суда, свободным СМИ и политической конкуренции. Ничего этого в Беларуси нет. Зато широко распространена практика, когда распорядители чужого встраивают в налоговую систему свои интересы и представления о прекрасном. У нас граждане не доверяют власти и считают нормальным и моральным не платить налоги. Не потому, что они хотят на халяву государственные услуги. Они просто не знают, как правительство использует их деньги, с какой эффективностью они тратятся.









Вот 10 основных врождённых болячек сегодняшней налоговой системы:





1) блокировка экономического роста,

2) дискриминация производителей товаров и услуг (по воле чиновников),

3) потворство коррупции и злоупотреблениям,

4) несправедливость,

5) нестабильность,

6) непредсказуемость,

7) жадность распорядителей чужого (высокая налоговая нагрузка),

8) неконкурентоспособность,

9) разрушение культуры сбережения,

10) разрушение культуры инновационности и творчества.





Налоговая система – это механизмы и инструменты государства (распорядителей чужого) по изъятию денег у людей (физических и юридических лиц). В Беларусь этот уровень изъятия зашкаливает. Почти 55% валовой прибыли, ~2/3 объёма добавленной стоимости. С учётом издержек на налоговое администрирование, отчётность и выполнение требований контрольных органов в Беларуси около 60% ВВП изымается у производителей товаров и услуг, налогоплательщиков, и передаётся в руки распорядителей чужого (политиков и чиновников). Поэтому цены в Беларуси заоблачные, а потребители в значительном степени лишены возможности выбирать между товарами от белорусских производителей и иностранных.





Каждый раз, когда бизнес и независимые учёные заводят разговор о снижении налоговой нагрузки, власти говорят: «Нет возможности ужать госрасходы». А это ~45% ВВП каждый год, а с учётом забалансовых расходов превышает 50% ВВП. Ни одна переходная, развивающаяся страна мира в истории человечества с таким размером государства не обеспечивала быстрый, долгосрочный экономический рост. Нет ни одного, научно обоснованно основания считать, что это получится у Беларуси в 2020-ых.









Таким образом, Беларуси нужно не «освежение» налогового кодекса, не процесс мелкого усовершенствования шероховатостей. Беларуси нужна совсем новая, инновационная налоговая система. Налоговую реформу нельзя делать в отрыве от бюджетной и пенсионной. Они же неотделимы от реформы самого государства, его функций и полномочий. Сегодня Беларусь находится под пятой Левиафана, огромного государства, которое подмяло под себя общество и бизнес. В таком состоянии любая налоговая реформа закончится пшиком, с точки зрения интересов производителей товаров и услуг.





У Лукашенко и министров часто проскакивает идея заимствования российского опыта регулирования и налоговой системы. Это очень опасная, разорительная идея. Налоговая система в России хорошо только для налоговиков, контролёров и теневиков. Российский Левиафан чуточку поменьше будет, но это как раз тот случай, когда хрен редьки не слаще. Российский бизнес стонет от налогового, регуляторного бремени государства. Он жалуется президенту на продажность, коррупционность всей правоохранительной системы.





По данным бизнес омбудсмена России (доклад 2020 года) 68% обращений предпринимателей содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовных дел. Номенклатурно-силовые кланы стали решалами и схематозниками. «…Продолжает оставаться актуальной проблема констатации умысла на уклонение от уплаты налогов при возбуждении уголовных дел. В результате к ответственности могут привлекаться лица, полагавшие свои действия соответствующими действующему налоговому законодательству и не имевшие умысла на уклонение от уплаты налогов».





Согласно опросу бизнеса России 74,3% респондентов не считает ведение бизнеса в России безопасным. В 2017г. таких было 57,1%. В России 70,3% бизнеса не доверяет правоохранительным органам, в 2017г. таких было 45%. 57,7% бизнеса России не доверяет судебным органам, а 93,7% бизнесменов считают, что бизнес не защищён от необоснованного уголовного преследования.





Как Беларуси, так и России нужна радикальная налоговая система, с акцентом на новые источники финансирования госрасходов, с отменой тех налогов, которые являются источниками наибольших злоупотреблений и торможения (в первую очередь, НДС, налог на прибыль, налоги на фонд оплаты труда). Но прежде чем вести разговор о налоговой системе, нам нужно раз и навсегда отказаться от Левиафана, в чреве которого мы живём уже начала ХХ века.