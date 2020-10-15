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Еще один рабочий «Беларуськалия» приковал себя цепью в шахте, чтобы добиться смены «власти»

15.10.2020 09:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня утром стачком «Беларуськалия» сообщил, что рабочий – мастер-взрывник Александр Курбан – приковал себя в шахте. 

По информации стачкома, он сделал это после ночной смены, приковав себя цепью к металлоконструкциям в месте посадки работников в клеть у ствола №2. Александр добивается, чтобы на рабочих прекратили оказывать политическое давление, создали независимый профсоюз и повысили зарплату. 

Напомним, это уже третий шахтер «Беларуськалия», который в знак протеста приковывает себя в шахте.

 
 
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Сегодня утром стачком «Беларуськалия» сообщил, что рабочий – мастер-взрывник Александр Курбан – приковал себя в шахте.  По информации стачкома, он сделал это...
 
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