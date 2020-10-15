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Кейт или Меган? Названо имя самой стильной принцессы 2020 года

15.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Поисковая система Google проанализировала запросы в сети, связанные с нарядами королевской семьи Британии и определила явную фаворитку 2020 года.

© REUTERS / POOL
Кейт Миддлтон нарушила модный протокол – и сделала это блистательно

Извечная борьба за первенство в мире моды всегда вызывала интерес, особенно если она проходила среди членов королевской семьи. С самого начала британцы сравнивали образы королевы Елизаветы и ее сестры Маргарет, после обсуждали гардероб принцессы Дианы и Сары Фергюсон, а теперь перешли к главным "конкуренткам" современности -  женам принцев Уильяма и Гарри.

Стало известно имя самой стильной королевской особы 2020 года: главными соперницами снова оказались Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Оказалось, что пандемия и отречение последней от престола практически не повлияло на интерес публики к гардеробу мятежницы.

По результатам "соревнования запросов" самой стильной иконой стала Миддлтон, набрав около 33 тысяч запросов, а вот Маркл занимает вторую позицию по популярности - ее гардеробом интересовались около 12 тысяч раз.

Удивительно то, что на третьем месте оказалась принцесса Беатрис, точнее, ее свадебное платье-винтаж от королевской бабушки.

В стильный хит-парад так и не вошла беременная принцесса Евгения, хотя внучка королевы точно окажется в списках бэби-бума 2020 года.

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