ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболистка Елена Левченко не вышла из СИЗО после 15 суток. Ей продлили арест

15.10.2020 10:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Известная баскетболистка Елена Левченко должна была выйти сегодня утром на свободу. Однако ей продлили арест еще на 72 часа. Как пояснил отец спортсменки, это сделано по другому эпизоду.

Елена Левченко была задержана 30 сентября. Спортсменку обвинили в участии в несанкционированных массовых мероприятиях по ст. 23.34 КоАП. В итоге суд Минска дал спортсменке 15 суток административного ареста. Они завершились сегодня ранним утром.

К этому времени на Окрестина собралась группа поддержки Елены. Встретить баскетболистку приехали Егор Мещеряков, многоборец Андрей Кравченко, футболист Василий Хомутовский, гандболист Константин Яковлев, метательница ядра Надежда Остапчук и самбист Степан Попов.

Сегодня утром, спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены Левченко сообщили, что ее задержали еще на 72 часа по другому эпизоду. В течение этого времени должны сообщить, когда и где пройдет новый суд. Пока, как сказал tut.by адвокат Михаил Кирилюк, это неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная баскетболистка Елена Левченко должна была выйти сегодня утром на свободу. Однако ей продлили арест еще на 72 часа. Как пояснил отец спортсменки, это...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Так не должно, так не может продолжаться». Дмитрий Шепелев прокомментировал избиение Максима Хорошина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика