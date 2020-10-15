Баскетболистка Елена Левченко не вышла из СИЗО после 15 суток. Ей продлили арест

Источник материала: Ежедневник

Известная баскетболистка Елена Левченко должна была выйти сегодня утром на свободу. Однако ей продлили арест еще на 72 часа. Как пояснил отец спортсменки, это сделано по другому эпизоду.

Елена Левченко была задержана 30 сентября. Спортсменку обвинили в участии в несанкционированных массовых мероприятиях по ст. 23.34 КоАП. В итоге суд Минска дал спортсменке 15 суток административного ареста. Они завершились сегодня ранним утром.

К этому времени на Окрестина собралась группа поддержки Елены. Встретить баскетболистку приехали Егор Мещеряков, многоборец Андрей Кравченко, футболист Василий Хомутовский, гандболист Константин Яковлев, метательница ядра Надежда Остапчук и самбист Степан Попов.

Сегодня утром, спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены Левченко сообщили, что ее задержали еще на 72 часа по другому эпизоду. В течение этого времени должны сообщить, когда и где пройдет новый суд. Пока, как сказал tut.by адвокат Михаил Кирилюк, это неизвестно.