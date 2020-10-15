Китайский электрокар JAC iEV7S установил в России рекорд дальности пробега без подзарядки

Источник материала: Tut.by

Китайская компания JAC Motors сообщила об установлении рекорда в категории «Наибольшее расстояние, преодоленное на серийном электромобиле (емкость аккумулятора не более 40 кВт·ч) без подзарядки в России».





Данное достижение занесено в «Книгу рекордов России». Заезд прошел на испытательном полигоне НАМИ — использовались трасса с ровным покрытием, участки с большим количеством поворотов, подъемы и спуски. Также были две остановки для смены водителей. Общее время заезда составило 8 часов 14 мин., за которые электромобиль JAC iEV7S преодолел 376 км до полной разрядки аккумуляторов со средней скоростью 47 км/ч. Таким образом, удалось превзойти паспортный показатель максимальной дальности пробега для хетчбэка, составляющий 280 км (по циклу NEDC).





В качестве ведущего испытателя выступил мастер спорта международного класса по автоспорту Игорь Козлов, второй водитель — профессиональный тест-пилот Александр Воронов.





Производитель сообщает, что рекорд был установлен на серийном iEV7S (электромотор развивает 115 л. с., штатная батарея — емкостью 39 кВт·ч), без специальной подготовки и со стандартными шинами размерности 205/55 R16. Освещение работало в соответствии с ПДД, мультимедийная система не выключалась для контроля показаний бортового компьютера. Кондиционер, отопитель, стеклоочистители при этом не использовались.





У дилеров в России iEV7S, выпускаемый в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром», появится уже в ноябре, причем в одной-единственной комплектации Luxe за 2 299 000 рублей — это около 29 700 долларов по текущему курсу.