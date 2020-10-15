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Стачком «Беларуськалия»: еще один работник отказался выходить из шахты
Источник материала: Tut.by
Стачком «Беларуськалия» сообщает, что сегодня после ночной смены отказался подниматься на поверхность один из работников до выполнения его требований. Мужчина трудится мастером-взрывником, выполняет работы на 4-м рудоуправлении. По нашей информации, на месте находится скорая помощь, а в шахту спустилось в том числе руководство рудника, на котором произошел инцидент.
По информации стачкома, в шахте остался мастер-взрывник Александр Курбан. Сообщается, что мужчина передал записку, что останется под землей, пока не будут выполнены его требования.
На руднике, где случился инцидент, TUT.BY сообщили, что руководство из-за произошедшего находится в шахте.
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Стачком «Беларуськалия» сообщает, что сегодня после ночной смены отказался подниматься на поверхность один из специалистов, который выполняет работы на 4-м...
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