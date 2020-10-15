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Стачком «Беларуськалия»: еще один работник отказался выходить из шахты

15.10.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стачком «Беларуськалия» сообщает, что сегодня после ночной смены отказался подниматься на поверхность один из работников до выполнения его требований. Мужчина трудится мастером-взрывником, выполняет работы на 4-м рудоуправлении. По нашей информации, на месте находится скорая помощь, а в шахту спустилось в том числе руководство рудника, на котором произошел инцидент.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По информации стачкома, в шахте остался мастер-взрывник Александр Курбан. Сообщается, что мужчина передал записку, что останется под землей, пока не будут выполнены его требования.

На руднике, где случился инцидент, TUT.BY сообщили, что руководство из-за произошедшего находится в шахте.

Ранее 10 сентября шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, а позже присоединился к стачечному комитету. 21 сентября после ночной смены отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований еще один работник Олег Куделка.

6 октября Юрий Корзуну дали 15 суток административного ареста. Шахтера, как и еще несколько человек, задержали 3 октября в Парке четырех стихий, где люди собирались на чаепитие.

Напомним, утром 17 августа работники «Беларуськалия» вышли на забастовку, а затем повторили это 18 августа. После этого основная масса работников вышла на работу, а часть продолжила стачку. Около 20 человек по-прежнему находятся в стачечном комитете.

Ранее 11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии». Напомним, среди требований бастовавших работников, а также теперь у стачкома предприятия — освобождение всех политических заключенных, отставка Александра Лукашенко, проведение новых выборов.

 
 
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Стачком «Беларуськалия» сообщает, что сегодня после ночной смены отказался подниматься на поверхность один из специалистов, который выполняет работы на 4-м...
 
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